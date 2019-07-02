Бродяга умер под забором столичного центра размещения бездомных: врачи двух больниц отказались ему помогать

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Человек без места жительства скончался на улице после того, как врачи двух больниц отказались его госпитализировать и оказывать медицинскую помощь. Его отвезли и оставили под забором Центра размещения лиц без места жительства, где вскоре он скончался.

По словам и.о. примара Руслана Кодряну, который сообщил об инциденте на своей странице в социальной сети, полиция уже расследует это дело. Согласно предварительной информации, бездомного отвезли сначала в одну больницу, а потом в другую, но врачи двух медучреждений отказались его госпитализировать. После этого бродягу отвезли в Центр размещения лиц без места жительства и оставили под забором, передаёт realitatea.md.

Примэрия муниципия Кишинёв опубликовала пресс-релиз, согласно которому по данному факту было инициировано расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства трагедии. По данным этого же источника, речь идёт о 60-летнем человеке с нарушениями опорно-двигательного аппарата и без определённого места жительства.