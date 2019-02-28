Брянские таможенники задержали полтонны контрабандного мяса из Молдовы

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369 кг мяса и 165 кг мясной продукции неизвестного происхождения были обнаружены в железнодорожном пункте пропуска “Брянск-Орловский”. Несоответствующую нормам продукцию везли в поездах граждане Украины и Молдовы.

Было установлено, что животноводческая продукция перевозилась без маркировки и необходимых ветеринарных сопроводительных документов, пишет bryansktoday.ru. Товар также содержался в антисанитарных условиях в пассажирских поездах №342 “Кишинёв-Москва” и №62 “Николаев-Москва”.

По этой причине продукцию изъяли и вернули на сопредельную территорию. Её владельцы привлечены к административной ответственности.