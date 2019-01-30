Брянские таможенники задержали молдаванина с “тайником” женских курток

Брянские таможенники задержали молдаванина с “тайником” женских курток

Уроженец Молдовы попытался провезти через Брянск 17 женских курток. Мужчина оборудовал тайник в тамбуре поезда “Москва–Кишинёв”.

Контрабанду выявили в железнодорожном пункте пропуска “Брянск–Орловский”, при контроле поезда “Москва–Кишинёв”. Сотрудники Пограничного управления по Брянской области нашли тайник с незадекларированным товаром, передаёт bryansktoday.ru.

17 женских курток были надёжно спрятаны в межпотолочном пространстве неработающего тамбура в баке для воды. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля проводник вагона – гражданин Молдовы.

Вместе с грузом мужчину передали для дальнейшего разбирательства в руки полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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