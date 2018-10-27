Брянские таможенники задержали молдаванина с контрабандой автомобильных гаджетов (ФОТО)

При таможенном контроле багажа пассажиров поезда «Москва – Кишинёв», инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли незаконный вывоз коммерческой партии автомобильных гаджетов.

По данным Центрального таможенного управления, сотню коробок с лазерными радар-детекторами и видеорегистраторами различных наименований и модификаций таможенники обнаружили за внутренней обшивкой одного из купе. Владельцем товара оказался наш соотечественник, который признал свою вину.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза.