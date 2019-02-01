Брянские таможенники задержали молдаван, перевозивших контрабандой мясо и орехи

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Сотрудники железнодорожных станций Брянск-Орловский и Суземка задержали нескольких граждан Украины и Молдовы. Задержанные пытались незаконно провезти полтонны мясной продукции неизвестного происхождения и грецких орехов.



Продукция перевозилась в поездах без маркировки, необходимых документов и с нарушением условий транспортировки, пишет bryansktoday.ru. По этим причинам мясо и орехи изъяли и вернули на сопредельную территорию.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушители привлечены к административной ответственности.