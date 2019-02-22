Брянские таможенники пресекли контрабанду мяса в поезде “Кишинёв-Москва”

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Около 800 кг подозрительного мяса были обнаружены на железнодорожных станциях Брянск-Орловский и Суземка. Продукцию неизвестного происхождения везли в поездах в ручной клади.

Как сообщает bryansktoday.ru, продукция животного происхождения перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов и с нарушением температурных режимов и условий транспортировки. Контрабанду обнаружили в пассажирских поездах №342 и №48 «Кишинев-Москва», №74/78 «Львов-Ковель-Москва».

По указанным причинам грузы были изъяты из пассажирских составов и возвращены на сопредельную территорию. Их владельцы привлечены к административной ответственности.