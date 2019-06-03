Бригады спасателей помогли населению откачивать воду из подвалов и дворов частных домов

Бригады спасателей помогли населению откачивать воду из подвалов и дворов частных домов

Сотрудники ГИЧС сегодня утром провели работы по откачке воды из подвалов и хозяйств, затопленных в результате сильных дождей, прошедших ночью. Помощь пожарных понадобилась в селе Магдачешты Криулянского района.

Также бригада спасателей работала в Страшенах, где понадобилось откачать воду из здания прокуратуры. В столице вода затопила подвал жилого дома, расположенного по адресу Корнулуй, 11/11. А в селе Порумбень Криулянского района пожарные выкачали воду из частного дома.

Созданные в районах комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый стихией ущерб.

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