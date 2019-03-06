Бричанам и Окнице также были переданы российские “КАМАЗы” (ВИДЕО, ФОТО)

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В рамках рабочего визита на север республики Игорь Додон передал ключи от двух автомобилей КАМАЗ дорожным предприятиям в Бричанах и Окнице.

– Жители этих районов очень благодарны нашим российским партнерам за данную технику. Они передали искренние слова благодарности Правительству и Президенту Российской Федерации за оказанную помощь, выразив надежду на то, что партнерство меду нашими странами продолжит развиваться, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, что 12 автомобилей КАМАЗ были безвозмездно переданы Республике Молдова Российской Федерацией в результате договоренности между президентами Молдовы и России. Две единицы техники были подарены вчера Кишиневу. На протяжении сегодняшнего дня по одной машине получат Бельцы, Купчинь, Бричаны, Окница, Сорока и Флорешты.