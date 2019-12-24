Breaking news! Уроженка Молдовы с двумя детьми, пробывшие год в лагере для беженцев в Сирии, вернулись домой благодаря президенту (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в Международном аэропорту Кишинева Игорь Додон встретил Наталью Забун и ее двоих детей, которые в течение года находились в лагере для беженцев «Аль-Хауль» на территории Сирии без права покинуть это место.

Репатриация семьи Забун стала возможной благодаря координированным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова в сотрудничестве с турецкими коллегами по указанию Президента Республики Молдова и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Операция была осуществлена после того, как в начале нынешнего года мама Натальи – Анна Забун – обратилась за помощью в администрацию главы государства.

Наталья Забун родом из Республики Молдова, Гагаузии, а с 2015 года постоянно проживала на территории Сирии. В связи с военными действиями в этой стране муж Натальи погиб в начале этого года, а сама она вместе с двумя детьми, четырех и двух лет, попала в лагерь для беженцев, где условия для проживания были крайне затруднительными.

На своей странице в соцсети Игорь Додон искренне поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку, оказанную в возвращении граждан Республики Молдова на Родину.

– Долг президента страны – заботиться обо всех гражданах страны, вне зависимости от места их нахождения. Давайте порадуемся за эту семью, которая прошла через такие страдания, а сегодня вернулась домой и находится в безопасности рядом с близкими, – отметил он.

Напомним, что ранее благодаря главе государства были освобождены еще двое наших соотечественников – пилоты, попавшие в плен в Афганистане.