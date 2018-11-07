Breaking news! Додон выиграл дело против Бэсеску (ФОТО)

Президент Республики Молдова поступил правильно, когда лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства.

Соответствующий вердикт вынесла сегодня, 7 ноября, Высшая судебная палата Молдовы. Судьи ВСП отклонили запрос адвокатов Бэсеску, которые требовали отмены этого решения, сохранив, таким образом, в силе решение Апелляционной палаты Кишинева. Решение ВСП является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, супруги Бэсеску попросили гражданство Молдовы 8 марта 2016 года. Несмотря на то, что, согласно закону, прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном режиме. Николай Тимофти подписал соответствующий указ 9 июня 2016 года.

Сразу после этого Игорь Додон указал на многочисленные нарушения процедуры при получении Бэсеску молдавского гражданства и пообещал, что указ будет аннулирован в кратчайшие сроки, что и случилось 3 января 2017 года, спустя несколько дней после вступления Игоря Додона в должность президента страны.

– Гражданство господину Бэсеску было выдано незаконно. Он неоднократно призывал к ликвидации государственности Молдовы путем ее присоединения к Румынии. Еще исполняя обязанности президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа. Все это грубо противоречит положениям высшего закона – Конституции Республики Молдова. Отзывом гражданства Республики Молдова у Траяна Бэсеску я восстановлю закон, нарушенный бывшим президентом. Уважение к Республике Молдова, к нашему народу, к нашей многовековой истории, к суверенитету и независимости будет и впредь главной заботой на протяжении вверенного мне народом мандата. И любой, кто посягнет на эти ценности, понесет за это ответственность, как гласит закон, – отмечал тогда глава государства.