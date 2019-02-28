Бразильский исход

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О переселении бессарабцев 20-х годов на неосвоенные земли Бразилии и Аргентины

Перед Пасхой, на вселенскую родительскую субботу, моя бабушка, уроженка маленького украинского села Мусаит (теперь Тараклийский район), отправлялась в ближайший городок Болград. Автобусы не ходили, и она добиралась на попутных машинах или пешком. Бабушка ездила заказывать в соборе заупокойную молитву о родных, уехавших много лет назад в Бразилию и умерших на чужбине.

В Молдове чуть ли не в каждом селе живут потомки тех, чьи родные когда-то уехали жить на американский континент. Теперь об эмиграции мы знаем не понаслышке. Республику после распада СССР и за годы независимости покинули около миллиона человек. И исход продолжается…

Эмиграция, как ни готовься к ней, всегда огромный стресс. Одно дело – отъезд за границу сегодня, когда о стране назначения благодаря интернету можно узнать всё, даже погоду в день прибытия. И другая история – миграция почти 100 лет назад крестьян, не владевших чужим наречием, не имевших больших финансовых средств.

Пьянящий аромат надежды

Бразильский кофе в XIX веке завоевал Европу и Америку. Страна-производитель из-за высокого спроса превратилась в крупнейшего поставщика кофейных зёрен в мире. Но после отмены рабства на кофейных плантациях некому было работать. Правительство Бразилии решило привлечь рабочую силу из бедных стран Европы. «Кофейные бароны», богатые владельцы плантаций, создали фонд, который оплачивал расходы по транспортировке мигрантов.

В 1925 году королевская Румыния подписала трёхлетний договор о переселении бессарабцев на неосвоенные земли Бразилии и Аргентины. Право распространялось в первую очередь на представителей национальных меньшинств: болгар, гагаузов, украинцев, русских, евреев, немцев. Большинство из них не владело румынским языком и без пиетета относилось к новым порядкам румынской администрации. Аграрная реформа 1918 – 1924 годов привела к возрождению помещичьих землевладений и резкому обнищанию крестьян. А после засухи и неурожая 1923 года над каждой второй семьёй, особенно в безводном Буджаке, нависла угроза голода. Крестьяне целыми сёлами устремились за лучшей долей в неведомую страну.

Дорога в рай

В портах Гамбурга, Амстердама и Триеста мигрантов ждали специальные пароходы. Морское путешествие из Европы к берегам Южной Америки длилось около месяца. Хотя переселенцев в пути сносно кормили, не все выдерживали суровое испытание…

Бразилия оказалась не раем. Город Сан-Паулу, куда свозили новоприбывших, не мог справиться с лавиной дешёвой рабочей силы со всей Европы. Крестьян из Бессарабии, не знавших ни слова по-португальски, отправляли на самые тяжёлые работы: на дальние кофейные и хлопковые плантации, рубку леса, в угольные шахты, на марганцевые рудники.

«Каждый историк, который берётся за эту тему, сталкивался с нехваткой информации. Документы об той странице истории края находятся в Национальном архиве Румынии и в Музее иммиграции в Бразилии. Без воспоминаний переселенцев и их потомков об адаптации на чужбине картина тоже остаётся неполной».

По следам переселенцев

Заведующий отделом истории и этнографии Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М. В. Маруневич кандидат исторических наук Степан Булгар посвятил массовой миграции бессарабских гагаузов в 20-е годы не одну статью в научных изданиях.

– Каждый историк, который берётся за эту тему, сталкивался с нехваткой информации, – говорит учёный. – Документы об этой странице истории края находятся в Национальном архиве Румынии и в Музее иммиграции в Бразилии. Без воспоминаний переселенцев и их потомков об адаптации на чужбине картина тоже остаётся неполной.

Поэтому 10 лет назад Степан Булгар вместе с земляком-учёным, предпринимателем из Белоруссии, совершил поездку за океан. Встречались с внуками и правнуками переселенцев – членами Ассоциации бессарабских болгар и гагаузов в Бразилии. Из собранного видеоматериала историк смонтировал документальный фильм «Долгий путь к гагаузам Бразилии», который увидели жители Гагаузии.

Со студенческих лет интересовали перипетии бессарабских болгар в Бразилии и председателя научного общества болгаристов доктора хабилитат исторических наук Николая Червенкова. В 2015 году он написал вступление к третьей книге потомка бессарабских переселенцев Жоржа Косикова «Иммиграция в Бразилию. Бессарабские болгары и гагаузы». Она была издана в Бразилии и сразу же переведена в Болгарии. Презентация сборника прошла и в кишинёвской библиотеке «Христо Ботев». Все эти события каким-то образом послужили толчком к поездке Николая Червенкова в Бразилию. Путевые заметки болгарист опубликовал во многих изданиях…

Сто лет… исследований

Выяснилось, что бразильские историки, потомки переселенцев, работают в том же направлении. Чего только стоит трёхтомный труд офицера запаса государственной военной полиции, судьи в отставке Жоржа Косикова.

Журналист газеты Gazeta Regional de Lucélia, историк и писатель Маркос Антонио Вазняк, с которым связался корреспондент «АиФ в Молдове», тоже увлечён поиском. Он пишет историю колонии Балиса, основанную иммигрантами Бессарабии. Одними из пионеров в расчистке леса в колонии были и предки журналиста. Георгий и Анна Вазняк приехали из села Каракуй (теперь Хынчештский район) вместе с четырьмя детьми: Дмитрием, Тимофеем, Палладием, Еленой. На месте Балисы потом вырос город Луселия, где теперь живёт Маркос.

– Бессарабцы тяжело привыкали к климату и к тропическим лесам: страдали от тропических недугов – малярии, каучуковой язвы, которая передавалась укусами москитов, – написал журналист. – Не могли есть местные продукты. Даже пшеница, купленная на рынке, не имела вкуса европейской.

Но всё это считалось пустяками по сравнению с тем, что бессарабцам, хоть они работали как проклятые, никто не выделял земель, как обещали румынские иммиграционные агентства. Разочарование, тоска по родине разъедали сердца. Алкоголизм прописался почти в каждом доме…

Маркос Вазняк сообщил, что переписывается с коллегами из Молдовы, Болгарии и Украины. Он в курсе расследований по интересующей его теме. В 2020 году журналист собирается приехать на родину своих предков вместе с группой бразильских историков. Если так случится, то чуть ли не через столетие закроется последняя страница в бразильско-бессарабской истории – истории о наших земляках, простых людях безмерного смирения и невероятного трудолюбия, которые внесли свой вклад в развитие южноамериканской страны, ставшей им родным домом.

В ТЕМУ

Разделённые континентами

У Дмитрия Генова к Бразилии отношение особое. Экзотическая страна много лет назад изменила судьбу его бабушки Аксиньи и отца Петра.

В 1926 году из Чадыр-Лунги в Бразилию уехали пятеро братьев Геновых: четверо парней холостых, а старший – женатый. Через год в Сан-Паулу у Константина и Аксиньи Геновых родился первенец, которого назвали Петром. Когда ребёнок окреп, муж решил, что Аксинье следует съездить на родину, продать родительский дом, землю и со свёкром вернуться в Бразилию. Можно только догадываться, с каким трудом молодая женщина с грудным ребёнком добиралась домой. Пока она занималась продажей имущества, миграция из Бессарабии в Бразилию закрылась. Молодая семья рассталась навсегда.

Когда сыну исполнилось десять лет, Аксинья вышла замуж, взяла фамилию мужа и сменила имя. А Петя с детства боялся, что кто-то узнает об его отце.

В 70-х годах из Сан-Паулу приехали две племянницы Константина. Рассказали, что у дяди большая ферма, живёт он один и мечтает увидеть сына. Бразильянки собирались остаться в Чадыр-Лунге, даже устроились на швейную фабрику. Но, видимо, между мечтами и реальностью оказалась большая дистанция. Через два месяца девушки укатили в Сан-Паулу. А вот Пётр Генов из Казаклии не выезжал. Работал учётчиком, бригадиром, рабочим в полеводческой бригаде. Однажды он получил из Бразилии документ о наследстве и… сразу написал отказ.

КОММЕНТАРИЙ

Без белых пятен

Николае Енчу, доктор хабилитат исторических наук, вице-директор Института истории: Я много лет занимаюсь межвоенной историей Бессарабии. Особенно меня интересуют демографические процессы. Миграцию бессарабцев я изучал под углом своей сферы интересов. На мои статьи в интернете о выезде жителей нашего края в Бразилию откликнулись историки этой страны, потомки наших земляков. Выяснилось, что коллеги собрали много документов по миграции бессарабцев и занимаются этой темой фундаментально. Появилась идея через молдо-бразильские связи исследователей написать полную историю бессарабской эмиграции 20-х годов. Тем более что глубокого комплексного исследования на эту тему никто в Молдове ещё не проводил.

Татьяна СОЛОВЬЁВА