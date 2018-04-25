Бравший взятки колбасой и вином замглавы НАБПП может сесть на 15 лет

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела в отношении бывшего замглавы Нацагентства по безопасности пищевых продуктов Всеволода Стамати, и направила его в суд.

Он обвиняется в пассивной коррупции и ложных заявлениях в декларациях. Согласно пресс-релизу прокуратуры, бывший чиновник, воспользовавшись служебным положением, вымогал у экономических агентов продукты питания: вино, мясо, колбасы и другие продукты для того, чтобы не создавать им проблемы в экономической деятельности.

В ходе расследования выяснилось также, что чиновник в своей декларации о доходах за 2016 год не указал нкоторое движимое и недвижимое имущество, совместные с женой доходы, а также скрыл факт, что они являются основателями коммерческого общества.

Всеволод Стамати был задержан в декабре 2017 года. 8 декабря его поместили под арест в изолятор на 20 суток, а 20 декабря приостановили в должности решением правительства. Впоследствии Стамати был помещен под домашний арест, а затем – под судебный контроль. Свою вину он не признал.

Если вина Стамати будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения, штраф от 800 до 1000 условных единиц с лишением права занимать публичные должности на срок от 7 до 15 лет. Также ему придется возместить судебные издержки – около 25 тысяч леев.