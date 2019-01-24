Братья по оружию: в Национальной армии служат 18 близнецов (ФОТО)

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Год «богат близнецами» для Национальной армии – 18 братьев и сестёр разделяют радости и трудности военной службы на двоих.

По данным Министерства обороны РМ, некоторые близнецы несут срочную военную службу, другие – на базе контрактов, а две девушки-близняшки учатся в Военной академии, передаёт ziarulnational.md.

– Для них армия – это больше, чем военная служба: здесь они нашли свое призвание, свою точку зрения и смысл в «братстве по оружию», – считают представители министерства.