Брали взятки с пациентов: два врача столичной больницы задержаны (ФОТО)

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Заведующий отделением и врач городской больницы “Святой Троицы” были задержаны сотрудниками НАЦ по подозрению в пассивной коррупции.

Согласно материалам дела, в течение марта-июня обвиняемые вместе с другими врачами вымогали деньги у пациентов, прошедших хирургическое вмешательство. Запрашиваемые суммы доходили до 7 000 леев с пациента и составили, в общей сложности, порядка полумиллиона леев.

В результате обысков, проведённых сотрудниками НАЦ на рабочих местах и в домах задержанных, были обнаружены более 155 500 леев, 2 000 российских рублей, 8 500 фунтов и 3 000 долларов.

В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремный срок до 10 лет, штраф и лишение права занимать государственные должности.