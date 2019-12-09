Брала в долг и не возвращала: мошенницу из Тирасполя удалось задержать

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Заявление о мошенничестве в милицию поступило от 45-летнего жителя Тирасполя. Он сообщил, что знакомая взяла у него в долг крупную сумму денег в иностранной валюте и ювелирные изделия из золота.

Мужчина несколько раз пытался вернуть своё, но потерпел неудачу и решил обратиться за помощью к правоохранителям. Кредитором мужчина выступал на протяжении двух лет.

45-летняя предприниматель брала деньги под разные поводы: на аренду кафе, магазина, приобретение товара, покупку жилья. В общей сложности было взято в долг 14 710 долларов США. Часть валюты женщина брала под расписку, что-то под “честное слово”. Несколько раз она возвращала незначительные суммы, но сразу же перезанимала их снова, пишет mvdpmr.org. Когда у заявителя закончились деньги, знакомая уговорила передать ей золотые украшения, чтобы впоследствии сдать их в ломбард и получить наличные.

Подозреваемую задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.