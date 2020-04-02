Брак в период карантина: более 30 пар поженились в марте в Приднестровье

0

В прошлом месяце, когда эпидемия COVID-19 настигла и Молдову, на левобережье Днестра было заключено 36 браков. В то же время 20 пар отказались жениться и перенесли свадьбы до лучших времен.

Вступать в брак во время карантина всё же можно, но при этом нужно соблюдать строгие правила. Так, молодожёны могут приходить только вдвоем, в обычной одежде и в масках. Свидетелей и гостей не пускают. Женят только тех, кто подавал заявления раньше, передаёт телеграм-канал ТСВ.

Обычно банкеты и рестораны заказывают за полгода вперед. Пары ждут, когда всё откроется. Приходить в ЗАГС советуют только в случае крайней необходимости.

Примечательно также, что за свидетельством о рождении пускают по одному, а за свидетельством о браке – по двое.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.