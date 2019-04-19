Брак с молдаванкой спас нелегально работавшего гражданина Турции от выдворения (ФОТО)

Брак с молдаванкой спас нелегально работавшего гражданина Турции от выдворения (ФОТО)

Сотрудники Бюро по миграции и беженцам обнаружили на юге страны нелегально работавшего гражданина Турции. Он и его работодатель были оштрафованы на общую сумму в 6 000 леев.

В связи с тем, что гражданин Турции состоит в браке с гражданкой Молдовы, было принято решение не выдворять иностранца из Молдовы и не применять в его отношении запрет на въезд в нашу страну. Гражданина Турции обязали обратиться  в Единое окно для документирования иностранцев Бюро по миграции и беженцам для того, чтобы узаконить свое нахождение в Молдове, пишет realitatea.md.

Напомним, что вчера, 18 апреля, более 50-и граждан Молдовы были депортированы из Германии. Им был наложен запрет на въезд в страны ЕС на разные сроки.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md