Ботаника, Центр, Рышкановка: в этих секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 5 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 1, 123-161, 326-350, 999, пер. Мунчешть 4, 4/2 – с 11:30 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, 109 – с 09:00 до 18:00.

шос. Хынчешть 53 – с 08:45 до 16:45.

ул. М. Еминеску 49, 51, 53, 55, 64 – с 09:00 до 18:00.

ул. С. Цэрий 11, Щусева 103, 105 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 16, 30, 32, 32/2, 32/2A, 34, 34/1, 9999, Т. Владимиреску 8A, 1/4, 2 – с 09:20 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.