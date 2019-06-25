Ботаника, Буюканы, Центр – в этих секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 25 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 70, Трандафирилор 7, 7/3, 9/1 – с 13:00 до 17:00. ул. Кэушень 6A, 10A, 12, Четатя Албэ 36-48, 45-59, Ханул Морий 3, 11-23, 38, 43, пер. Ханул Морий 3-31, 4-20, Пандурилор 9 – с 09:15 до 17:00. ул. Куза-Водэ 27/2, 29/2 – с 09:00 до 13:00. ул. Индепенденцей 32/2 – с 09:40 до 21:40. ул. Мунчешть 293B, 607 – с 13:00 до 18:00. ул. Мунчешть 799, 799A, 801A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00. ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.