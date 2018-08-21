«Ботаник» из Криулян выращивал у себя в огороде более 1 тысячи кустов конопли (ВИДЕО)

«Ботаник» из Криулян выращивал у себя в огороде более 1 тысячи кустов конопли (ВИДЕО)

Сотрудники полиции обнаружили целую конопляную плантацию, которую 47-летний житель Криулян культивировал у себя в огороде среди других растений.

Как сообщает пресс-служба полиции, растения были обнаружены в ходе обыска, который проводили правоохранители в рамках операции «Мак-2018». Так, полиция задокументировала незаконную деятельность 47-летнего жителя Криулянского района, который специализировался на культивировании наркосодержащих растений. Таким образом, в ходе обысков было найдено 1 123 кустов конопли, которую уже трудно было замаскировать среду других растений, так как их высота составляла около 2 метров.

Запрещённые растения были выкорчеваны, изъяты и направлены в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы. На данный момент подозреваемый находится на свободе, но в его отношении заведено уголовное дело. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.

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