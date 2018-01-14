Ботаник и статистик. Почему Семёнов стал Тян-Шанским?

14 января 1827 года родился русский географ, ботаник, статистик и общественный деятель Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский.

Из школьных лет, наверное, практически у всех остались воспоминания о галереях портретов выдающихся учёных, висящих на стенах школьных кабинетов. Среди них внимание всегда привлекало изображение благообразного мужчины с необычной фамилией: «Семёнов-Тян-Шанский». Для многих знакомство с биографией и деяниями этого учёного так и заканчивалось портретом.

Между тем, Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский в истории российской науки след оставил отнюдь не только благодаря фамилии.

Отцом учёного был отставной военный, ставший драматургом

Будущий исследователь появился на свет 14 января 1827 года в поместье Рязанка, принадлежавшем его отцу, Петру Николаевичу Семёнову, отставному капитану лейб-гвардии Измайловского полка. Семёнов-старший прошёл несколько военных кампаний, проявив храбрость и мужество, но ратный труд успешно совмещал с увлечением литературой. Он писал оды, трагедии, водевили и даже пародии на произведения других литераторов.

Интерес к географии и ботанике начался с … лото

До 15 лет Петя Семёнов воспитывался в деревне, развиваясь самостоятельно, с помощью книг из семейной библиотеки. В детстве у него появилась игра: географическое лото с названиями стран, материков, рек, городов. Петя, втянувшись в игру, заинтересовался географией и ботаникой всерьёз. Разобравшись с систематикой растений благодаря библиотеке и домашней оранжерее, юноша перенёс свои первые исследования в окрестные леса.

Первой экспедицией стал переход из Петербурга в Москву

Окончив школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, в 1845 году Пётр Семёнов стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факультете по отделу естественных наук. Спустя четыре года он выдержал экзамен на степень кандидата и был избран в члены Императорского Русского Географического Общества по отделению физической географии.

Первой экспедицией стал переход из Петербурга в Москву через Новгород с изучением растительности. Она продолжилась затем в чернозёмной полосе России, в Воронежской губернии, в верхнем течении Дона. В результате была защищена диссертация на звание магистра ботаники.

Первый европеец на Тянь-Шане

В 1856 году Пётр Семёнов, имея за плечами обширный опыт исследований в России, курс обучения в Берлинском университете и путешествие по Европе, получает поручение Русского географического общества о проведении экспедиции для исследования горной системы Тянь-Шаня. Молодой учёный давно вынашивал планы экспедиции в Центральную Азию, и теперь получил одобрение. До Семёнова этот регион не посещал ни один европеец.

В течение двух лет Семёнов посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль, Тянь-Шань, первым посетив высочайшую горную группу Хан-Тенгри.

Предварительный отчёт о путешествии был помещён в «Вестнике Императорского Русского географического Общества» за 1858 год, а подробный анализ результатов экспедиции вёлся многие годы.

«Тян-Шанский» по указу императора Николая II

Экспедицию на Тянь-Шань совершил 30-летний молодой учёный, а на фамилии это «сказалось», когда Петру Петровичу было без малого 80 лет. Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка: Тян-Шанский.

К этому моменту на счету учёного было множество других исследований: геологическое исследование о переходных пластах между девонской и каменноугольной системами в Средней России, работы в области энтомологии и ботаники Сибири, Туркестана, Закаспийского края и других регионов.

Путешественник участвовал в ликвидации крепостного права

В 1858 году, после окончания экспедиции на Тянь-Шань, Пётр Семёнов был приглашён принять участие в занятиях по «крестьянскому вопросу», и в 1859 году он стал членом-экспертом «Редакционных комиссий» и заведующим их делами. Учёный принимал активное участие во всех трудах по освобождению крестьян и составлению крестьянской реформы 1861 года.

Организатор первой всеобщей переписи населения России

В 1864 году Пётр Семёнов был назначен директором центрального статистического комитета, которым пробыл 16 лет, а в 1875 году — председателем статистического совета, во главе которого стоял до 1897 года. Система официальной русской статистики создавалась под его руководством.

Главным проектом и венцом деятельности Семёнова на этом поприще стала первая в истории России всеобщая перепись населения, состоявшаяся в 1897 году. Подготовка переписи и руководство её проведением полностью легли на плечи Семёнова, который успешно справился с задачей. Перепись 1897 года, организованная Семёновым, оказалась первой и единственной в истории Российской империи.

Выдающийся коллекционер голландских художников

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский с обрал огромную энтомологическую коллекцию — около 700 000 экземпляров — которая была систематизирована, описана и принесена в дар Петербургскому Зоологическому музею.

Также учёный был одним из крупнейших в России коллекционеров живописи. Его коллекция нидерландской живописи была самой значительной в России. Коллекция картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков насчитывала 719 единиц. В его собрании были работы Рембрандта, Йорданса, Ван Дейка, Флинка, Фабрициуса, Саломона де Брая, Ластмана, Муйарта, Дирка Хальса, Кальфа, Бейерена, Пюттера, Рейкхальса. Кроме картин в собрании были гравюры и офорты, которых насчитывалось более 3500 листов.

Первоначально учёный предполагал передать коллекцию в дар Эрмитажу, однако затем решил, что не имеет права полностью лишать богатого наследства детей и внуков. В результате Эрмитаж выкупил коллекцию за полцены: 250 000 рублей вместо 500 000.

При советской власти в 1920-х годах часть картин из коллекции Семёнова-Тян-Шаньского была передана в другие музеи страны, а часть продана иностранцам на аукционах. Тем не менее основа коллекции осталась в Эрмитаже, где хранится и по сей день.