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Босоногая жительница столицы: Спасибо Termocom за то, что закалил (ВИДЕО)

Босоногая жительница столицы: Спасибо Termocom за то, что закалил (ВИДЕО)

Хотя столбики термометров опустились ниже нуля, а метеорологи объявили оранжевый код опасности, пожилая жительница столицы разгуливает по городу без обуви и даже без носков.

Замечена женщина была в столичном секторе Рышкановка. На вопрос о том, почему она ходит босиком в мороз, несчастная ответила, что виной всему Termocom, сообщает tv8.md.

– Я привыкла к этому. Спасибо Termocom, что настолько меня закалил. Четыре раза на меня подавал в суд за долги. У меня нет отопления, – рассказала пенсионерка.

В ходе разговора пожилая женщина добавила, что у нее есть тапочки, однако она оставила их дома.

Стоит отметить, что правоохранительные органы были поставлены в известность об этом случае.

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