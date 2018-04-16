Борис Стругацкий – путь к Полудню. Инструкция по строительству коммунизма

Коммунистическая «тёплая ласковая Земля» принципиально достижима. Для этого нужно всего лишь разработать и привести в действие Высокую Теорию Воспитания, предпосылки для создания которой либо уже есть, либо могут появиться в ближайшем будущем.

85 лет назад, 15 апреля 1933 г. в семье научного сотрудника Государственного Русского музея родился сын. Второй. Первый появился на свет 28 августа 1925 г. Впоследствии два этих дня рождения сольются в один, равно как и имя братьев – АБС. То есть писатель «Аркадий и Борис Стругацкие», чьим днём рождения принято считать 21 июня – дату, равноудалённую и от апреля, и от августа.

Если оставить в стороне увлекательную игру на тему «считать ли братьев Стругацких фантастами или представителями Большой Литературы», и попробовать вычислить их главные заслуги, то выйдет любопытная штука. Им удалось сконструировать и описать цельный, симпатичный и более чем достоверный мир. О котором они сами говорили так: «Мир, в котором хочется жить и работать».

Это очень большая удача. Мало кто из писателей XX столетия сумел создать нечто подобное. Навскидку можно назвать разве что Джона Рональда Руэла Толкиена. Который, к слову, страдал арахнофобией, то есть с детства панически боялся пауков – точь-в-точь, как и Борис Стругацкий. Но на этом сходство заканчивается. Мир Толкиена обращён в золотой век прошлого. Мир Стругацких – в золотой век будущего. В Полдень коммунистической Земли. Который, как верили братья, наступит обязательно. По той простой причине, что иначе и быть не может: «Ещё в начале шестидесятых нам казалось, что Мир Полудня достижим»

Очень красиво, но цитата неполная. Вот что было сказано буквально следом: «Потом мы поняли, что дело плохо. В окружающей нас реальности нет никакой почвы, из которой могли бы появиться хотя бы ростки этого мира».

Проще всего было бы объявить Мир Полудня – Мир «тёплой, ласковой коммунистической Земли» – очередной утопией. Кстати, так делают многие, чем моментально показывают своё глубокое и постыдное невежество.

Дело в том, что Борис Стругацкий не только вёл знаменитый семинар писателей-фантастов. Он довольно плотно и очень долго – с 1998 г. и до самой смерти в ноябре 2012 г. – общался с читателями в сети. В формате интервью Борис Натанович дал 8620 ответов на волнующие читателей вопросы. Разумеется, речь заходила и о том, как устроен Мир Полудня, почему он так привлекателен, и можно ли в него попасть.

Тут многих ожидает сюрприз. Борис Стругацкий внезапно открывается как довольно-таки радикальный, если не сказать – экстремистский – мыслитель. И начать стоит с того, что Мир Полудня, по мнению как минимум одного из братьев, всё-таки принципиально достижим. При одном условии, которое можно уместить в три слова: Высокая Теория Воспитания.

«Заболевшего ребёнка мы бестрепетной рукой ведём к врачу-профессионалу – не сами его лечим, и не к бабушке Зое ведём, которая умеет заговаривать кровотечение. А вот воспитывать этого же ребёнка, «лечить» его душу, превращать его в достойного взрослого человека, мы, столь же бестрепетно, берёмся сами, коверкая его судьбу дилетантскими педагогическими упражнениями родителей-любителей!»

Из этой эмоциональной предпосылки выводится следующее.

1. Воспитанием детей должны заниматься профессионалы, а не любители, каковыми является большинство родителей;

2. Соответственно, большую часть времени ребёнок проводит в школе-интернате;

3. Он не отрезан от мира и от своей семьи – родители могут к нему приезжать, и он сам регулярно ездит домой, но воспитанием его занимается Учитель-профессионал;

4. Главной задачей Учителя-профессионала является обнаружение и развитие Главного Таланта ребёнка.

«Я считаю, что только Высокая Теория Воспитания способна кардинально изменить человеческую историю, прервать цепь времён и роковую последовательность повторений отцов в детях», –Борис Натанович, обычно крайне осторожный в суждениях, на этот раз непреклонен. И свой тезис повторяет неоднократно: «Что касается «подучить пап и мам педагогике», то всех нас можно подучить медицине – первая помощь, перевязки, жгуты… Но не правильнее ли при необходимости обращаться к профессионалу? Всем разумным людям ясно, что ЛЕЧИТЬ должен профессионал, но далеко не всем, в том числе и разумным, ясно, что ВОСПИТЫВАТЬ должен тоже профессионал!».

Выводы, основанные на этой посылке, тоже повторяются не раз: «Не надо преуменьшать число родителей, которые рады воспитать из своих детей ангелов, но реально способны воспитать одних лишь мелких бесов. Когда мы говорим о «прерывании цепи», мы имеем в виду образ жизни, повседневный опыт, который систематически передаётся от родителей к детям, из-за чего доля подонков, жлобов, лентяев, жуликов и т.д. из века в век отнюдь не уменьшается, а в лучшем случае остаётся постоянной. Поэтому без интернатов не обойтись, иначе всё будет повторяться снова и снова».

Самое интересное, что никаких особенных препятствий на этом пути Борис Натанович не видит. Нет, он согласен с тем, что создание этой самой теории – дело трудное, муторное и нескорое. Однако принципиально возможное: «Сумело же человечество от состояния практически полной безграмотности перейти к состоянию грамотности почти всеобщей. Грамотность ПОНАДОБИЛАСЬ. Когда повторение грехов и пороков, передающихся из поколения в поколение, станет помехой, Теория Высокого Воспитания станет нужна позарез. Вот тут-то всё и произойдёт – и Учителя появятся, и государство подключится…»

Какое конкретно государство – прямо не говорится: «Любая страна, относящаяся к постиндустриальной цивилизации». Возможно, что и наше. В конце концов, последний роман братьев Стругацких, «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя», в том числе повествует и о проблеме подготовки будущих Учителей-профессионалов. Дело происходит в нашей стране примерно в 2030-е годы. Кстати, забавный и многозначительный момент. В городе Ташлинск, где, собственно, и происходит действие, власть как таковая, то есть государство, концентрируется в горкоме партии. Вроде бы какой-то анахронизм, советский пережиток, правда? Но вот что совершенно справедливо заметил сам Борис Натанович в книге «Комментарии к пройденному»: «Чёрт побери, а, может быть, ошибившись в частностях, АБС угадали-таки конечный результат? Где, в конце-то концов, гарантия, что горком партии не вернется к нам опять на протяжении ближайшего поколения? А, кроме того, у нас ведь ни слова в романе не сказано, горком КАКОЙ ИМЕННО ПАРТИИ правит в Ташлинске начала 2030-х годов…».