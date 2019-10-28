Борис Шаповалов: Ответы на 5 главных вопросов о втором туре выборов в Кишиневе

Авторский комментарий от первого лица.

Вот уже неделю все друзья и знакомые, и незнакомые люди при встрече задают один и тот же вопрос: «есть ли надежда на то, что 3-го ноября кишинёвцы наконец изберут нормального примара-хозяина, профессионала, человека переживающего за город, а не политика»? Чтобы не тратить время зря, решил ответить письменно на все вопросы о выборах генерального примара Кишинёва.

1. Чем закончился первый тур выборов, и почему опять «боевая ничья» между двумя основными претендентами?

Однажды Кишиневу действительно повезло, и 26 лет подряд у него был идеальный городской голова – Карл Александрович Шмидт. Этот период был отмечен значительным развитием городской инфраструктуры, архитектуры и промышленности. И тогда в царской России никто не смотрел на национальность (а Шмидт по матери был поляк, а по отцу немец), и не спрашивал, почему ты говоришь на «не таком языке», или об идеологических взглядах. Тогда и вышестоящие власти, и сами горожане, прежде всего, смотрели на деловые качества, образование и конкретные дела чиновников.

Последний раз в истории Кишинёва в первом туре местных выборов примар был избран в 1999 году. Это был Серафим Александрович Урекян. Последний примар, который что-то ещё строил. К примеру, расширил улицу Измаильскую, протянул троллейбусные линии на Чеканах и Буюканах, начал строить социальное жилье. После Урекяна никто уже ничего не строил. Вот уже почти пятнадцать лет Кишинёв только разрушается. А вождь молдавских либералов Дорин Киртоакэ за десять лет своего правления довёл его до полного запустения.

Всё потому, что в первом туре выборов коренные кишинёвцы, в своём большинстве, голосовали за кандидата от левых политических партий. Во втором туре напуганные «русскими танками», дружно скандируя геополитические «проевропейские» речёвки и лозунги, массово, как на войну мобилизованные, выходили жители пригородных сёл и небольших городков, и избирали «европейца» примаром. Разница в голосах от выборов до выборов повторялась: всего 4-6 тысяч голосов решали судьбу молдавской столицы.

На досрочных выборах в мае-июне 2018 года по этому же способу жители кишинёвских пригородов избрали «европейца» Андрея Нэстасе, но «самый справедливый суд» Влада Плахотнюка и его к управлению городом не допустил.

На местных выборах 20 октября 2019 года кандидат от ПСРМ Ион Чебан вышел на первое место, набрав более 40% голосов избирателей. Первый тур выборов 20 октября в очередной раз показал расхождение в предпочтениях городских избирателей и избирателей пригородных населенных пунктов, входящих в муниципий. Во всех микрорайонах Кишинёва победу одержал Ион Чебан – от 37,71% на Чеканах до 50,1% на Ботанике. Также кандидат социалистов победил и в пяти пригородах. Но вот другие пригороды в основной своей массе голосовали за Андрея Нэстасе, а также…экс-примара Дорина Киртоакэ. Например, в Крузештах и Будештах Киртоакэ вообще получил наибольшее количество голосов проголосовавших граждан – 35,45% и 34,23% соответственно.

Просто диву даёшься, когда видишь, как наши люди, раз за разом наступают на одни и те же геополитические и идеологические грабли. Вся проблема в низкой явке кишинёвцев (подчёркиваю – именно жителей городских кварталов) в первом туре выборов. Явка в первом туре была чрезвычайно низка, и составила всего 36,05%?!

Я не первый раз занимаюсь выборами, и убеждён в том, что если бы 20 октября к избирательным урнам пришла хотя бы половина из 64 процентов не голосовавших коренных кишинёвцев, то примаром уже был бы Ион Чебан за которого проголосовало большинство жителей городских секторов. И второго тура 3-го ноября не было.

Партия социалистов получила в Муниципальном совете Кишинёва 22 мандата, блок ACUM – 19, Либеральная партия – 3, ДПМ – 2, Партия “Шор” – 2, и по одному мандату будет у ПКРМ, движения “Новая сила” и Партии национального единства. Таким образом, если примаром станет Ион Чебан, для “лояльного” большинства ПСРМ не хватает 4 мандатов. Если же этот пост достанется Андрею Нэстасе – блоку ACUM не хватает 7 мандатов. Значит, есть надежда, что, как и на уровне республики, ПСРМ и АКУМ смогут договориться и в кишинёвском муниципальном совете. Поэтому городу необходим примар – профессионал, с соответствующим образованием. Который не будет скакать из кресла в кресло и строить за счёт города свою политическую карьеру. И таким кандидатом, уже доказавшим свой управленческий профессионализм, является Ион Чебан – «примар для тебя, примар для всех», как гласит его предвыборный лозунг.

Сегодня средствами массовой информации, и различными политологами и аналитиками активно муссируются два тезиса. Первый о том, что нет смысла участвовать во втором туре 3 ноября так как «село опять задавит город». Второй о том, что нет смысла голосовать, так как АКУМ и ПСРМ устраивает любой результат выборов, и они давно уже поделили и власть, и разные посты. Скажу сразу – оба тезиса ложны, и распространяются умышленно пропагандистами правых и унионистских партий, чтобы деморализовать избирателей, которые хотят видеть у руля города социалиста Иона Чебана.

Ну и, конечно же, оппоненты Чебана накануне второго тура выборов опять запустили старую «дурку» о том, что якобы Чебан спит и видит, как отсоединить сельские пригороды от Кишинёва. Это ложь тройная, потому что только Чебан оказывал и оказывает помощь пригородам, только у Чебана и его команды есть подробная программа по развитию каждого пригородного населённого пункта. И этот вопрос находится не в компетенции будущего примара, а в компетенции правительства и парламента. Которые на это никогда не пойдут по политическим и другим причинам. Так что пригороды могут спать спокойно. Ни Ион Чебан, ни его друзья-социалисты им не угрожают.

2. Почему нужно массово участвовать во втором туре выборов 3-го ноября?

Я пойду на выборы 3-го ноября потому, что живу только один раз, и хочется эту жизнь прожить нормально. Пойду голосовать потому, что другого варианта что-либо изменить в Кишинёве, просто нет.

Мне надоели разбитые дороги, «скотовозки» под названием «маршрутки», отвратительная работа всего общественного транспорта, вонь и смрад под названием «духи Киртоакэ» от очистных сооружений и свалок, окружающих город, которые из «европейской» столицы превращают Кишинёв в африканские трущобы. Я устал терпеть холод в подъездах и квартирах, от некомпетентности, равнодушия, коррупции и воровства чиновников примарии. Мне хочется, чтобы чиновники и воры-бизнесмены не кормили наших детей и внуков просроченными и гнилыми продуктами в школах и детских садах.

Я сыт сказками от либералов, демократов и акумовцев об «европейском» городе. Мне вспоминается социалистический Кишинёв, «цветок из камня». И поэтому у меня надежда только на социалистов, на Чебана. Все остальные уже правили…и не справились. И если мы, коренные кишинёвцы, и люди для которых Кишинёв стал по-настоящему родным, выйдем все вместе и проголосуем «за хозяина», то тогда есть надежда на комфортное проживание, на то, что мы сможем возродить Кишинёв из либерально-демократических руин.

Как говорят мудрые китайцы, «не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Поэтому я и буду участвовать во втором туре за того кто будет «ловить мышей».

3. Почему я не буду голосовать за Нэстасе?

А кто такой Нэстасе? Чем он знаменит и прославился?

Юрист по образованию, слуга олигархов, осуждённых в Молдове и скрывающихся в Германии. Человек, до июня этого года шесть лет нигде и никем не работавший, и вдруг купивший себе крутой внедорожник за 40 тысяч. Злые языки говорят, что на деньги жены и пособие на детей. И зачем мне примар – иждивенец, без легальных доходов, но каким-то чудом содержащий целую партию, хорошо питающийся и прилично одевающийся? Человек, который не платил налоги, но претендующий на то, чтобы тратить мои скромные отчисления в бюджет города.

Человек 5 месяцев возглавляющий министерство внутренних дел, и в результате этого половина комиссариатов без начальников, в системе около трёх тысяч вакансий. Человек, прославившийся тем, что вместо борьбы с преступностью и ворами-олигархами установил поклонный крест в министерстве.

Кстати, в нарушение Конституции – у нас церковь отделена от государства.

А подчинённые Андрея Нэстасе, по информации прессы, в первом туре выборов целыми подразделениями, вместе с семьями дружно шли на избирательные участки по всему муниципию и голосовали за своего министра. И только в надежде на то, что если он победит на примарских выборах, то у них появится более компетентный, менее разрушительный и профессиональный министр. Я сочувствую работникам полиции, но здесь их шкурные и ведомственные интересы, явно не совпадают ни с моими личными, ни с интересами кишинёвцев.

Как человек, всю жизнь связанный с системой образования, я не совсем понимаю семейный статус Нэстасе. Он занимается политической деятельностью в Молдове, а его семья прекрасно живёт себе в Германии. Вот на многих мероприятиях я вижу его политического соперника Иона Чебана с женой и двумя детьми. К примеру, на день озеленения они всей семьёй сажали деревья в парке. А семья Нэстасе даже во время выборов не приехала в Кишинёв поддержать своего мужа и отца, живёт себе припеваючи в Германии, и в молдавскую столицу не собирается. Здесь, оказывается, небезопасно жить… это при том, что Андрей Нэстасе министр МВД. Ну, если Нэстасе не может обеспечить комфорт и безопасность своей семье, жене и детям, то тогда мне навряд ли стоит что-то ждать хорошее от его «европейского» управления столицей.

Зачем мне примар, который говорит, что собирается участвовать в очередных президентских выборах? Это значит, что полгода он будет входить в курс дел по управлению городом, в чём он абсолютно не разбирается, заниматься политикой, руководить своей партией, готовиться к президентским и досрочным парламентским выборам. А потом он вообще плюнет на горожан, и будет заниматься только предвыборной борьбой.

Зачем мне и городу такой примар?

Мне нужен примар-завхоз, который решит проблему вони в Кишинёве, займётся транспортом, жильём, тарифами, теплом и другими проблемами в городе. Так что никакой политики, а тем более, геополитики. Мне нужен примар – хозяин города. Мне нужен второй Карл Шмидт. И Нэстасе под это моё желание обычного горожанина не подходит.

И последнее, скажу честно. Есть у меня ещё одна довольно важная, нравственная и идеологическая причина, по которой я не буду никогда голосовать за Андрея Нэстасе и его подобных.

В этом году Андрей Нэстасе и Майя Санду «плюнули в могилу» моему отцу и 400 тысячам молдаван – ветеранов Великой Отечественной войны, воевавшим с европейским фашизмом. Они плюнули в могилы 650 тысячам наших погибших соотечественников, расстрелянных и замученных в концлагерях, заморенных голодом и болезнями в годы Второй мировой войны. Они объявили 24 августа – день освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских оккупантов, днём каких-то тоталитарных режимов. Они видимо сожалеют, что Кишинёв был освобождён от фашистской оккупации сталинской Красной армией. Кстати, эта же армия освободила от фашизма и всю, как сегодня выясняется, неблагодарную Европу.

Я не хочу, чтобы праздник Великой Победы над европейским фашизмом – 9 мая, когда всё прогрессивное человечество будет отмечать 75-ю годовщину Победы советского народа, испортил своими неадекватными и оскорбительными действиями и словами «примар» Нэстасе. Чтобы не терпеть боль и унижение, стыд перед своим покойным отцом-ветераном, я лучше 3-го ноября пойду и проголосую против Нэстасе.

4. Почему я буду голосовать за Иона Чебана 3 ноября?!

А у меня нет другого выбора. Или разрушитель акумовец Нэстасе, или Ион Чебан, на которого есть хоть какая-то надежда. Чебан моя, и десятков тысяч горожан, последняя надежда на то, что хоть что-то изменится в городе. Надежда на то, что, наконец-то прекратится бессовестный грабёж того, что настроила здесь «оккупационная» советская власть. На то, что прекратится грабёж и разрушение, на то, что хоть кто-то начнёт что-то восстанавливать и строить. На то, что станет не страшно ходить по ночам по «белому городу», что мы перестанем дышать «духами Киртоакэ» и ездить в «скотовозках».

У кандидата ПСРМ на должность генпримара Кишинева Иона Чебана есть воля, знания и необходимый опыт, чтобы вдохнуть в столицу новую жизнь. Чебан намерен превратить Кишинев в современный и комфортный город, в котором все захотят жить. Для этого он получил несколько образований в Москве, Лондоне и Париже в области управления публичным хозяйством, 4 года возглавлял фракцию советников от ПСРМ в муниципальном совете, содействовал прекращению 37 незаконных строек в городе.

Будучи «никем» в официальной властной номенклатуре Кишинёва Ион Чебан вместе со своими коллегами-советниками от ПСРМ:

– построил в городе 10 многофункциональных стадионов, 70 новых спортивных площадок, 190 детских игровых площадок;

– запустил на кишинёвские дороги 40 новых троллейбусов и 31 автобус;

– выбил деньги на ремонт 170 учебных заведений, 12 единиц спецтехники по уборке города;

– навёл порядок в трёх муниципальных парках;

– оказал материальную и другую помощь десяткам тысяч кишинёвцев.

Достижения Иона Чебана и его команды можно перечислять ещё на десятке страниц.

Знаю, что Ион Чебан обязуется за предстоящие 4 года реализовать 4 важные для города программы:

– Создание современной дорожной инфраструктуры. Строительство объездной дороги, муниципальных парковок в каждом районе, развитие общественного транспорта;

– Масштабная реконструкция старого жилого фонда;

– Модернизация очистных сооружений и очистка русла реки Бык;

– Реализация конкретных инфраструктурных программ для каждого пригорода.

Не буду перечислять все пункты его программы по восстановлению Кишинёва. Главное, что они у Чебана есть, и у него есть понимание, как всё это реализовать в жизнь.

5. Какой из всего этого напрашивается вывод?

А вывод напрашивается простой, и сам собой. 3-го ноября надо всем горожанам, жителям городских секторов, невзирая на свои политические пристрастия, геополитические мечты и национальную принадлежность идти на выборы и голосовать за своего коренного кишинёвца – Иона Чебана!!!

Иначе судьбу города опять решат жители пригородов, которые уже 20 лет голосуют только по геополитическому принципу. И выберут нам очередного варяга, который через год бросит город на произвол судьбы. Но ведь в этом городе нам жить!!!

Сказки либералов, демократов и акумовцев про европейский город надоели. Мне не нужен крест у примарии Кишинева от Нэстасе, мне нужен чистый уютный город со скамейками, детскими и спортивными площадками, нормальными дорогами и чистыми парками и подъездами. Чебан уже доказал, что может это сделать…

И, поверьте, мне абсолютно всё равно, какую партию Чебан представляет, на каком языке говорит, и какой он национальности. Мне нужен завхоз, хозяин города. И Ион Чебан уже доказал, что он будет хорошим хозяином, а даст Бог, станет и вторым Карлом Шмидтом. Ион знает все проблемы в Кишинёве, у него чёткая программа действий, сильная грамотная профессиональная команда опытных муниципальных советников, и он уже второй раз уходит из парламента, чтобы заниматься восстановлением родного города. Ради любимого Кишинёва в котором он родился и вырос, ради его жителей. И только это уже достойно уважения.

Поэтому я обязательно пойду на выборы 3 ноября, и буду голосовать за своего, за коренного кишинёвского горожанина, который меня не кинет, не бросит в беде.