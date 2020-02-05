Борец за тишину: бендерчанин напал на соседа из-за громкой музыки (ФОТО)

Борец за тишину: бендерчанин напал на соседа из-за громкой музыки (ФОТО)

Инцидент случился 3 февраля во дворе жилого дома в Бендерах. Сосед соседу угрожал кастетом.

Повстречав соседа у подъезда, 50-летний бендерчанин потребовал прекратить слушать музыку по утрам. Для большей убедительности он ударил оппонента по лицу и достал из кармана кастет.

31-летний мужчина попытался успокоить разъярённого соседа, пишет mvdpmr.org. Усмирять агрессивно настроенного гражданина прибыли сотрудники милиции.

Нарушитель был задержан, а кастет изъят. Обстоятельства инцидента выясняются.

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