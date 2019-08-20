Борьба со стихийной парковкой: в парке “Долина Роз” установили антипарковочные полусферы (ВИДЕО)

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Социалисты сделали ещё один шаг в борьбе с дурной привычкой столичных водителей парковаться в неположенных местах. Об этом на своей странице в соцсети рассказал вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов.

– В парке “Долина Роз” установили полусферы для ограничения парковки авто. Мы пошли на такой шаг из-за несознательности наших граждан, – уточнил он.

Одинцов также поблагодарил вице-претора сектора Ботаника Юрия Витнянского за оперативность в решении данного вопроса.