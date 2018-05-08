Борьба с торговлей людьми в Германии показала, что большинство жертв – молдаване

Полиция Германии провела масштабные рейды, направленные на борьбу с принудительной проституцией и торговлей людьми.

В рейдах приняли участие более 800 полицейских, которые провели обыски в квартирах и офисах северной и центральной Германии, передаёт deschide.md. Согласно переданной информации, полиции было выдано 21 ордер на проведение обысков в Гамбурге, Бремене и других северных и центральных регионах страны.

Многие задержанные обвиняются в торговле людьми, в частности их жертвами стали граждане Молдовы, которых вовлекли в незаконную деятельность. Стоит отметить, что большинство обвиняемых связаны с движением Рейхсбюргеров, которые не признают легитимность существования Федеративной Республики Германии и называют себя гражданами немецкого Рейха.

Кроме этого, представители полиции рассказали, что в рамках рейда в порту Гамбурга были задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 43 лет. Двое из них – немцы, а третий – русский. Сегодня власти должны принять решение об их официальном аресте.