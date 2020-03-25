Борьба с коронавирусом: правительство приобретет 500 тысяч респираторов и 200 тысяч защитных экранов

Борьба с коронавирусом: правительство приобретет 500 тысяч респираторов и 200 тысяч защитных экранов

Правительство приняло решение выделить из резервного фонда 36 миллионов леев для централизованной закупки специализированного защитного оборудования для медицинского персонала страны, принимающего участие в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

– Мы намерены приобрести 500 тысяч масок-респираторов и 200 тысяч защитных экранов. Также мы нашли на местном рынке производителя, который пошьет нам защитные костюмы. Мы намерены обеспечить всем необходимым все медицинские учреждения страны, чтобы они могли оказывать помощь людям с подозрением на коронавирус, – сказала она. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md