Борьба с коронавирусом: правительство приобретет 500 тысяч респираторов и 200 тысяч защитных экранов

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Правительство приняло решение выделить из резервного фонда 36 миллионов леев для централизованной закупки специализированного защитного оборудования для медицинского персонала страны, принимающего участие в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Мы намерены приобрести 500 тысяч масок-респираторов и 200 тысяч защитных экранов. Также мы нашли на местном рынке производителя, который пошьет нам защитные костюмы. Мы намерены обеспечить всем необходимым все медицинские учреждения страны, чтобы они могли оказывать помощь людям с подозрением на коронавирус, – сказала она.

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