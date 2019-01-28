Борьба с гололедицей на дорогах страны продолжается

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На протяжении всей минувшей ночи дорожные службы продолжали работы по очистке дорог от снега и борьбе с гололедицей. Стоит отметить, что прошлой ночью снегопада не было, но местами было туманно.

По словам главы оперативной службы Государственной администрации автодорог Сергея Кэпэцинэ, в работах по очистке дорог было задействовано 77 единиц спецтехники и 171 рабочий. Дорожные службы использовали более 538 тонн противоскользящего материала, передаёт moldpres.md.

Дорожное движение по национальным дорогам обеспечивается в зимних условиях. Опасные участки контролируются, – отметил Кэпэцинэ.

По данным метеослужб, в последующие дни потеплеет. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3˚С на севере страны, а днём в южных районах поднимется до +7˚С. По всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега.