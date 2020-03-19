Борьба с COVID-19: примария Кишинева запустила кампанию «Будь волонтером» (ФОТО)

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Столичная примария приглашает добровольцев к участию в кампании «Будь волонтером». К ней может присоединиться любой человек, желающий помочь жителям столицы преодолеть трудности, возникшие в связи с борьбой с коронавирусом.

Об этом на своей странице в соцсети объявил генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что в Кишиневе есть самоизолировавшиеся люди, социально-уязвимые слои населения, люди с ограниченными физическими возможностями, пожилые люди, которые в нынешней ситуации не в состоянии пойти в магазин за едой или лекарствами.

– Мы предлагаем им помочь. Чтобы всё было организовано в рамках закона и люди доверяли нашим волонтерам, всем желающим необходимо заполнить форму для получения удостоверения волонтера. Для этого пройдите по ссылке, – написал Чебан.

Гражданам же, испытывающим проблемы или нуждающимся в информации, предлагается звонить в примарию по телефонам, указанным на сайте chisinau.md.

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