БОМ: ПСРМ уверенно занимает первое место на парламентских выборах с двукратным отрывом от ближайшего конкурента

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент страны, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 40% от числа определившихся с выбором граждан.

Такие данные были представлены сегодня по итогам проведенного ранее опроса “Барометр общественного мнения”. Согласно исследованию, ПСРМ более чем двукратно опережает своего ближайшего конкурента – партию “Действие и солидарность”, голосовать за которую намерены 19%. На третьем месте может расположиться Демократическая партия с 11%.

В парламент, согласно опросу, также могут пройти партия “Платформа достоинства и правды” с 7%, а также партия “Шор” и Партия коммунистов, которые набирают по 6%.

Этот же опрос показал, что Игорь Додон, президентура и пропрезидентская ПСРМ продолжают оставаться уверенными лидерами рейтинга доверия граждан. Исследование “Барометр общественного мнения” проводилось с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.