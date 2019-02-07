БОМ: Президент остается лидером народного доверия

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается лидером народного доверия. Глава государства в очередной раз возглавил рейтинг политиков, которым граждане страны доверяют больше всего.

Как свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, о своем доверии президенту заявили 13,1%. Это первое место рейтинга. Второе место разделили Андрей Нэстасе и Владимир Плахотнюк, доверие к которым в 4 раза меньше, чем к президенту – по 3,7%. На третьем – Майя Санду с 3,6%.

В топ-10 политиков, которым граждане доверяют больше всего, вошла председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. Примечательно, что рейтинг доверия премьер-министру страны Павлу Филипу составляет 1,5%, а спикеру парламента Андриану Канду – всего 0,2%.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.