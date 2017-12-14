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БОМ: Подавляющее большинство граждан – за молдавский язык

БОМ: Подавляющее большинство граждан – за молдавский язык

68,9% жителей республики считают, что государственный язык нашей страны должен продолжать оставаться молдавским. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017”, представленные сегодня в столице. За румынский язык выступили 25,8% опрошенных, за другое название – 0,2%. Еще 3,8% не знают ответа на этот вопрос, а 1,3% отказались на него отвечать.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

 

 

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