БОМ, БОМ… удар по власти?

Правящему режиму плевать на объективную статистику, к его услугам – заказная

Опрос Барометра общественного мнения от 14 декабря 2017 года разнёс в пух и прах многие заявления и победные реляции властей и их «партнёров».

Народ считает, что…

ДПМ говорит, что русские СМИ плохие. Тогда почему у них самый высокий рейтинг? Prime (ОРТ) – 57,8%, Moldova 1 – 41,6%, Jurnal TV – 27,6%, РТР – 23,3%, PRO TV – 21,5%, Publika TV – 19,5%, НТВ – 18,5%!

ДПМ заявляет, что Россия – злая, а Путин ещё хуже. Но почему Путину доверяют больше всех в Молдове? Сравните сами: Путин – 54,7%, Меркель – 35%, Йоханнис – 30,2%.

А. Канду и М. Гимпу заявляли, что униря – наше будущее! Так и есть. За унирю с Румынией высказались 21,8%, а за унирю с Россией – 33%!

ДПМ, ЛДПМ, ЛП предлагают закрепить румынский язык в Конституции. Мол, народ того требует. Вы ничего не перепутали? Так вот, 68,9% респондентов считают, что язык – молдавский и лишь 25,8% – что он румынский!

8 октября Демпартия с помпой открыла офис НАТО. Мол, по просьбе трудящихся. Но 62,3% трудящихся – за нейтралитет, 7,5% – за ОДКБ и лишь 14,2% – за НАТО. А ведь ОДКБ не имеет ни центра по информированию, ни офиса, ни партий, продвигающих его. А если это всё появится?

Демократы в ангажементе

Демпартия убеждает себя и граждан, что при ней укрепилась демократия и права человека! Но 58,9% опрошенных считают, что в Молдове заметно установление тоталитарного режима, где одна личность решает всё! Лишь 26,9% не согласны с этим. И это в стране, в которой третий год внедряется договор об ассоциации с ЕС! А до подписания договора такого ощущения не возникало.

Демпартия утверждает, что Додон нарушил положения Конституции в вопросе назначения министра обороны, поэтому парламент вправе его устранять. А вот 55% опрошенных считают, что КС принял ангажированное решение, основанное на политической игре. И только 15% – что КС действовал в соответствии с Конституцией! Короче, опрос показал, что народ не доверяет ни КС, ни стоящей за ним Демпартии.

ДПМ убеждает всех, что поголовный переход более 100 примаров в её состав – это акт великой мудрости и доброй воли. А вот 55% уверены, что их купили, 21% – что их заставили и лишь 6,7% верят, что примары перешли в ДПМ добровольно и генпрокурор здесь ни при чём.

Исчезнувшие и растворяющиеся

Некоторые критиканы утверждают, что рейтинг ПСРМ упал. Неужели? Если взять определившихся с выбором, то ПСРМ набирает больше всех партий вместе взятых и формирует власть! Рейтинг ПСРМ – 47,6%, ПДС – 22,5%, Платформа DA – 6,2%. Остальные партии просто не проходят в парламент. Судите сами: ДПМ – 5,1%, ПКРМ – 4,5%, «НП» – 4,5%, Партия ШОР – 2,8%, ЛП – 2,8%, ЕНП (Лянкэ) – 1,5%. ЛДПМ и вовсе исчезла. Напомним критиканам, что в апреле 2017 года у ПСРМ было 43%.

Больше всех доверяют также Игорю Додону, несмотря на оголтелую критику со всех сторон, грязь и откровенную кампанию лжи. В открытом опросе у Додона 19,8%, Санду – 8,3%, Нэстасе – 2,5%, Воронина – 1,8%, Шора – 1,7%, Филипа – 1,5%, Плахотнюка – 1,5%, Усатого – 1%.

То есть рейтинг Додона в два раза выше, чем у Санду, в 10 раз выше, чем у Воронина, в 13 раз выше, чем у Филипа, и в 19 раз выше, чем у Усатого. Так кто там говорил про низкие рейтинги?

Проект «Майя Санду» – в обвале

Последний опрос БОМ выявил настоящую катастрофу с рейтингом Майи Санду. Так, согласно этому опросу, если личный рейтинг Майи Санду достигал в апреле 17% (самое большое доверие), то уже в декабре случился настоящий обвал. Её рейтинг упал с 17% до 8,3%, потеряв больше половины своего «запаса»!

И если рейтинг ПДС Майи Санду в апреле составлял 32,2% от определившихся с выбором граждан, то сегодня партия обвалила свои «активы» до 22%, растеряв 1/3 своего электората. Таким образом, между ПСРМ с рейтингом в 47% и ПДС с рейтингом в 22% образовалась настоящая пропасть. И ведь эти цифры даёт более чем лояльный к Санду ИПП, запутавшийся, как и сама лидер ПДС, в сетях Сороса.

Но на самом деле это падение гораздо глубже. Оно – закономерно. Почему?

Санду провалила летние протесты против смешанной системы, собрав лишь пару сотен человек. В ноябре она заявила, что будет участвовать в выборах по новой системе. Тогда зачем протестовали? 19 ноября Санду сдала столицу Демпартии. Во время референдума многие не поняли, что произошло, почему Санду призвала к бойкоту… Но уже после всё стало ясно: Д. Киртоакэ – не усидит, город управляется ставленником демократов. В декабре ПДС Санду отказалась участвовать в выборах в 10 сёлах страны. И примэрии спокойно взяла ДПМ. Санду не поддержала референдум своих же сторонников по отказу от смешанной системы. Проще говоря, предала их – в чём проблема? Выдвинула откровенно идиотские инициативы: уменьшение количества предметов в школах, переименование одной из улиц столицы в честь короля Михая, ну и вдобавок ещё свежая инициатива проклюнулась – борьба с насилием в семье. При этом последнюю инициативу уже пару месяцев как пиарит Демпартия Плахотнюка! Обнаружилась связь Санду с зарубежными олигархами. Её вояжи по ЕС оплачивал опальный казахский олигарх Мухтар Аблиязов, близкий к В. Платону. В США, РФ, Венгрии, Турции, Армении начались проблемы у главного союзника Санду – Фонда Сороса. Видимо, это привело к проблемам с финансированием. Вышли на поверхность серьёзные пробелы в тестах по БАКу. Оснащение школ и вузов видеокамерами было признано Европейским судом по правам человека грубым нарушением прав детей. Закрытие многих школ (218) было признано ошибочным и приостановлено. А ведь это были главные «достижения» Санду!

Разве что добавить ещё, что у Санду до сих пор нет государственного видения, своей команды, партийных структур, значимых инициатив. В общем, проект «ПДС» на грани провала.

Теперь вы понимаете, почему правые носятся с идеей создания некой общей электоральной европейской платформы? Им ничего не остаётся делать! Похоже, ЛДПМ, ПДС, Платформу DA, десятки НПО и мелких партий загонят в общую казарму под чутким руководством Госдепа…

Ужимки геополитики

В своей геополитической части этот опрос БОМ вызвал немалое недоумение: заказной его характер очевиден. Если ещё в апреле 2017 года БОМ давал поддержку европейскому вектору в 39%, а евразийскому – в 40%, то на этот раз произошло настоящее чудо. В случае референдума за европейский вектор высказались бы 38,1%, а за ЕАЭС – всего 32,6%! Скачок на 7%, причём на ровном месте.

Ещё более стремительный скачок выдал опрос IMAS от 12 декабря, проведённый в то же время по заказу ДПМ. В случае референдума 56% проголосовало бы за ЕС и лишь 36% – за ЕАЭС! Разница в 20%! Число сторонников евроинтеграции и вовсе зашкаливает – 60%! А за ЕАЭС – только 44%.

Вы удивитесь, но в июле тот же IMAS представил опрос, который давал совсем другую картину. Согласно ему за ЕС проголосовало бы 43%, а за ЕАЭС – 45%!

Кстати, декабрьский опрос IMAS разнесли в пух и прах 39 НПО, назвав его манипулятивным. А ведь большинство этих НПО сидят на западных грантах.

9 ноября и американский институт IRI выдал сделанный под копирку опрос. И если в марте IRI нас уверял, что за ЕАЭС готовы голосовать 43%, а за ЕС – 42%, то сейчас всё наоборот. За ЕАЭС – 38%, за ЕС- 49%!

Наши сомнения укрепляются ещё и тем, что в ноябре Фонд общественного мнения представил соцопрос, согласно которому за ЕС было 41,1%, а за ЕАЭС – 45,1%! За близость к России высказались 54%, к Западу – 46%.

Как же можно объяснить эти явные передёргивания? Если евроинтеграция популярней евразийства, почему тогда тот же БОМ признаёт, что рейтинг «евразийцев» (ПСРМ – 47%) намного выше, чем у «проевропейцев» (ПАС – Платформа DA – 28%)? Почему Путина считают самым влиятельным 54%, а Меркель – всего 35%? Почему у Додона 19%, а у Санду 8%? Почему сторонников нейтралитета в 4 раза больше (62,3%), чем сторонников НАТО (14%)?

Температура оценок

Кстати, опрос БОМ противоречит и самому себе:

– 77,4% считают, что Молдова движется в неправильном направлении. А ведь направление всем известно – евроинтеграция!

– 82,6% считают, что власти не руководствуются волей народа. Так и есть. Власть руководствуется волей… Запада.

– 76,3% считают, что выборы в Молдове проходят несвободно и некорректно. Соглашусь. Поэтому их признаёт Запад.

Около 60% считают, что Молдова близка к тоталитарному режиму! 82% считают, что нынешний парламент не представляет их интересы.

Но ведь эта власть и этот режим поддерживаются и финансируются Западом!

Только 4,9% довольны экономической ситуацией в стране, 67,4% недовольны и 78,2% – не имеют денег для сбережений. Это и есть продукт соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС! И тарифы повышены по просьбе еврокомиссара по энергетике и МВФ. Или это не так? И если весь этот маразм и беспредел и есть евроинтеграция, как могло вырасти число её сторонников?

В промежутке между…

Почему все опросы в течение 5 лет и вплоть до ноября 2017 года давали преимущество сторонникам евразийства, а вот в декабре 2017 года произошёл некий перелом – буквально взрыв! – предпочтений в сторону Евросоюза? Неужели за один месяц развалился ЕАЭС? Да нет, наоборот, в 2016 году случился BREXIT, который приведёт к выходу Великобритании из Евросоюза. А может, это Евразийский союз постиг небывалый экономический кризис? Тоже – нет. Согласно данным Евразийской экономической комиссии, текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-октябре 2017 г. к соответствующему периоду 2016 года: Армения – +6,0%, Беларусь – +2,0%, Казахстан – +4,0%, Кыргызстан – +3,9%, Россия – +1,5%. По заявлению В. Путина на его недавней пресс-конференции, внутренний товарооборот стран Союза вырос на 29% и полсотни стран изъявили желание сотрудничать с ЕАЭС.

Ну тогда, быть может, молдаване массово покинули Россию, стали поголовно работать в ЕС? Снова – нет. 500 000 молдаван работают в России, и большая часть денежных переводов в Молдову – оттуда.

Гадать о разнице оценок не приходится: ответ лежит на поверхности. Опрос IMAS финансирует ДПМ, опрос БОМ – американский Фонд Сороса (около $ 40 000), опрос IRI – обычно финансирует американский Фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy).

Но есть ещё и политический контекст. В ноябре-декабре 2017 года власти РМ обратились в ЕС с запросом о предоставлении стране европейской перспективы. 23-25 ноября проходил V Cаммит Восточного партнёрства. Молдове нужно было показать «успехи евроинтеграции». И она показала!

Тогда же подписали соглашение о «макрофинансовой помощи» со стороны Евросоюза на 100 млн евро. Хотя речь не о помощи, а о 60 млн евро кредитов и 40 млн евро грантов.

А 5-7 декабря был визит Демпартии в США. Вот и получили 7 декабря закон о российской пропаганде, 8 декабря – открытие офиса НАТО, 18 декабря – отзыв молдавского посла из России. Ну а 12 декабря прошёл опрос IMAS и 14 декабря – опрос БОМ.

Богдан Цырдя