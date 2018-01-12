Большой политик Шарль Перро. Кем на самом деле был легендарный сказочник

390 лет назад появился на свет автор «Красной Шапочки», «Золушки», «Мальчика-с-пальчик», «Синей бороды» и других известных сказок. Но писал он их в последние годы жизни. А до этого он был одним из самых влиятельных чиновников Франции.

«Я родился 12 января 1628 года вместе с братом-близнецом, который появился на свет за несколько часов до меня и умер спустя шесть месяцев», — вспоминал на склоне лет Шарль Перро. Психоаналитики придают очень большое значение тоске по погибшему брату среди близнецов. Возможно, компенсируя эту потерю, младший брат встал во главе семейного клана, объединившего трёх братьев Перро. Они оказались на вершине социальной лестницы в эпоху Людовика XIV.

Великая эпоха

Чтобы понять, насколько братья были влиятельны, надо присмотреться к этому блистательному периоду в истории страны. Король-солнце — самый яркий правитель того времени, его свет затмевал прочих монархов. На Францию ориентировалась вся Европа. Искусство, наука, промышленность и армия были лучшими в мире. Система управления государством — тоже. И её создателем (практически с нуля) считается Жан-Батист Кольбер.Проводимая им успешная политика вошла в историю как меркантилизм. Де-юре у него не было официальной должности главы правительства, но его можно считать одним из лучших премьер-министров в мировой истории. Де-факто он был правой рукой Людовика XIV. А правой рукой Кольбера стал Шарль Перро.

Послужной список

В руках Перро сосредоточилась огромная власть. Вот некоторые должности будущего сказочника:

— Генеральный секретарь в Интендантстве королевских построек. Это очень серьезное занятие, ведь в то время перестраивался Лувр и проводилась самая грандиозная стройка века: для Людовика XIV возводился Версаль. Шарль Перро во многом её контролировал.

— Фактический руководитель «Бюро славы короля». Позднее оно стало называться Малой академией. Перед его созданием в 1664 году Людовик XIV лично встречался с Перро и другими «пиарщиками». Подчеркивая важность нового учреждения, король заявил: «Господа, вы можете судить о моем уважении к вам уже потому, что я доверяю вам самую ценную для меня вещь: мою славу». В итоге Шарль получил доступ ко двору.

— Госсекретарь по культуре. Шарль Перро курировал литературу и следил, чтобы писатели трудились во славу короля.

— Контролер работы мастерской гобеленов. Эта должность может показаться мелкой на фоне остальных, но в условиях XVII века это было совсем не так. Производство гобеленов тогда требовало самых высоких технологий своего времени. Французские гобелены стали глобальным брендом, их экспорт приносил стране огромный доход. Одновременно они играли, конечно же, идеологическую роль. На них обычно запечатлевались моменты славы короля. Даже сюжеты на античные темы — и те воспевали монарха, пусть и в аллегорической форме.

— Личный секретарь Кольбера. Это, пожалуй, одна из главных должностей Перро. Он выполнял любые поручения шефа, включая самые щекотливые и даже связанные с финансами. Например, в 1666 году Кольбер создал фонд в 100 тысяч ливров (по тем временам огромная сумма) для поддержки литераторов, работающих на авторитет Людовика XIV. Распоряжался фондом именно будущий сказочник. Причем деньги выделялись не только французским, но и иностранным писателям. Этот же фонд поддерживал и одновременно «завлекал» ученых: многих приглашали работать в Париж, принимая их во Французскую академию.

Братья по академии

Позднее членом Академии наук стал и Шарль Перро. Правда, первым академиком в их семье был старший брат: Клод Перро. Безусловно, это случилось не без поддержки Шарля. Клод был медиком, но не имел каких-либо серьезных научных достижений. К тому времени он больше прославился на ниве архитектуры (на том уровне развития науки ученый мог позволить себе работать в нескольких областях). По его проекту была возведена новая колоннада Лувра, которая и по сей день носит его имя. Трудно представить, что этот проект тоже обошелся без протекции младшего брата: помните, кто был генсеком в Интендантстве королевских построек? Известно, что Шарль лично инициировал участие старшего брата в конкурсе на проект новой колоннады. Став академиком, Клод успешно занимался разными проектами и даже руководил естественным отделением академии. Талантливые и дружные братья имели большие знакомства и, как теперь говорят, были хорошими коммуникаторами.

Входил в это «трио» и брат Пьер, но работал он в основном на общественных началах: у него не было влиятельной официальной должности. Хотя поначалу Пьер вообще был главным в клане Перро. Успешно женившись, он купил (тогда это было в порядке вещей) должность главного сборщика финансов Парижа. А молодой Шарль, недавно получивший диплом адвоката, работал у него приказчиком. Уже тогда три брата активно заводили полезные знакомства, приглашая в свое имение в Вири под Парижем «нужных людей». Израильский историк Одед Рабинович, изучающий эту тему, называет братьев «напористой парижской семьей».

Ирония судьбы

Но в одночасье Пьер обанкротился. Он чудом избежал тюрьмы и был вынужден продать свое дело. Причина в крахе его патрона: суперинтенданта финансов Франции Николя Фуке. Тот вел столь роскошную жизнь, что своими тратами затмевал молодого Людовика XIV, ещё не ставшего «королем-солнцем». К рукам Фуке «прилипало» так много казенных денег, что свалить его оказалось несложно. Это сделал как раз вступивший в должность Кольбер. Процесс над Фуке и его финансистами был показательным, и казалось, что должен был пострадать не только Пьер Перро, но и его партнер и брат Шарль.

Парадоксы истории

Муза истории сделала, как всегда, парадоксальный ход: брат и первый помощник опального финансиста взлетел по служебной лестнице, сразу став помощником самого Кольбера, виновника крушения и Фуке, и Пьера Перро. При этом братья продолжали поддерживать друг друга. Правда, когда Шарль (а это было не раз) просил какую-нибудь должность для своего старшего брата, Кольбер всегда непреклонно отвечал: «Или ты, или он». Оставаясь в тени, Пьер честно трудился во славу монарха Франции, помогая в работе братьям.

Но какой социальный лифт помог Шарлю избежать опалы и взлететь по службе? Та самая прославившая его в веках страсть к сочинительству. Будущий сказочник в 1660 г. написал оду на женитьбу Людовика XIV и Марии Терезии и передал её через цепочку вовремя заведенных «полезных людей» кардиналу Мазарини. Последним звеном в этой цепочке был Кольбер, тогда ещё помощник всесильного, но стареющего кардинала. Перед смертью в 1661 г. Мазарини рекомендовал талантливого управляющего королю. Монарху Кольбер понравился, вступая в должность, он вспомнил про талантливого молодого сочинителя и пригласил его. Великий Мазарини не ошибся, Шарль Перро оказался верным помощником. За 20 лет службы он написал множество од, девизов и прочих «слоганов», возвеличивающих короля-солнце и его политику.

А что же сказки?

Их он начал писать на пенсии. Первая вышла в 1691 г., а сборник с самыми знаменитыми (он называется «Сказки матушки гусыни») появился в 1697. Академик Шарль Перро не считал это большой литературой и даже не указал свое имя. Он приписал авторство книги своему сыну, Пьеру де Арманкуру-Перро. В этом был большой умысел стареющего политика: с помощью сборника сказок он хотел укрепить положение своего отпрыска при королевском дворе, для этого книгу посвятили любимой племяннице короля, принцессе Орлеанской. И «продвинуть» сына ему вроде удалось.

Но все кончилось плохо. При неясных обстоятельствах (то ли в драке, то ли на дуэли) сын Шарля Перро заколол шпагой соседа. Чтобы избежать наказания, отец покупает ему должность лейтенанта в армии, где тот вскоре погибает.

А вот изначально подписанные его именем сказки живы до сих пор, некоторые из них входят в число самых знаменитых во всем мире. Имя академика Шарля Перро впервые появилось на обложке этого сборника несерьезных сказок только в 1724, через 21 год после его смерти.