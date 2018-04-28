Большое предательство. Европейские демократии «сдали» Гитлеру Чехословакию

29 сентября 1938 года в Мюнхене было составлено, а 30 сентября подписано соглашение о разделе Чехословакии, вошедшее в историю как «Мюнхенский сговор»

У отечественных и зарубежных историков в последние четверть века стало правилом хорошего тона говорить о том, что путь к началу Второй Мировой войны был открыт после подписания в августе 1939 года соглашения между СССР и фашистской Германией, известного как «пакт Молотова-Риббентропа».

Игра на униженных чувствах

Гораздо меньше говорится о другом документе, без которого соглашение 1939 года могло бы и не состояться. О документе, который стал несмываемым позором для представителей европейских демократий и который действительно открыл дорогу к вооружённому конфликту, унёсшему десятки миллионов жизней. Речь идёт о Мюнхенском соглашении 1938 года, известном как «Мюнхенский сговор».

По итогам Первой мировой войны положение побеждённой Германии было чрезвычайно тяжёлым и унизительным. Бывшая империя не только лишилась всех своих заморских колоний, но и потеряла целый ряд территорий в Европе, которые были переданы соседям. Германии приходилось выплачивать огромные репарации, кроме того, были наложены ограничения на численность армии и тяжёлые вооружения.

Германия не имела права содержать армию более 100 тысяч человек, обладать танками и авиацией.

Именно на униженном чувстве гордости немцев сыграли национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером, придя к власти в 1933 году.

В планы Гитлера входило восстановление военной мощи Германии и возвращение утраченных земель. Реваншистские планы фюрера имели довольно широкую поддержку среди населения, но немало было и скептиков, которые говорили — подобные идеи неосуществимы, поскольку наткнутся на сопротивление со стороны Англии и Франции, являвшихся гарантами незыблемости «Версальской системы», то есть того порядка европейских отношений, который установился по окончании Первой мировой войны.

В 1936 году Германия, стремительно восстанавливавшая свой военный потенциал, решилась бросить откровенный вызов Англии и Франции, введя свои войска в так называемую Рейнскую демилитаризованную зону — территорию Германии, граничащую с Францией, на которой, согласно Версальскому договору, немцы не могли размещать военные силы.

В самой Германии этот шаг Гитлера многие считали откровенной авантюрой, ибо Франция и Англия располагали достаточными силами, чтобы в ответ на нарушение принципов Версаля нанести немцам новое поражение, которое неизбежно обернулось бы для страны окончательной катастрофой.

Однако, вопреки этим сомнениям, Англия и Франция фактически никак не отреагировали на действия Германии.

Умиротворение агрессора

У такого поведения западноевропейских лидеров, которое впоследствии получит название «политика умиротворения агрессора», было две причины.

Первая — общественное мнение Англии и Франции не было готово к новой большой войне. Страны, понёсшие тяжёлые потери в Первой мировой войне, не желали нового кровавого столкновения. В отличие от побеждённой Германии, победители предпочитали воздержаться от нового конфликта даже путём определённых уступок относительно «Версальской системы».

Вторая — западные державы рассматривали в качестве главной угрозы для себя не набирающий силу фашистский блок Германии и Италии, а Советский Союз и международное коммунистическое движение. Многие политики Англии и Франции рассчитывали использовать набирающую силу Германию, как орудие против СССР.

Этого не могли не видеть и советские лидеры, занимавшие твёрдую антифашистскую позицию.

Первым серьёзным столкновением Германии и СССР стала гражданская война в Испании 1936–1939 годов, в которой Германия и Италия поддержали своего испанского единомышленника Франко, а Советский Союз — законное республиканское правительство.

Европейские державы относительно конфликта в Испании придерживались нейтралитета, хотя многие граждане Франции и других стран Европы сражались за республиканцев в рядах интербригад.

Победа Франко в гражданской войне усилила европейский блок фашистских государств. Кроме того, Германия, помогавшая испанским мятежникам, продемонстрировала свою возросшую военную мощь.

Далеко идущие амбиции фашистской Германии становились всё очевиднее. В марте 1938 года Гитлер осуществил так называемый аншлюс, включив в состав Германии Австрию. Англия и Франция, доселе противившиеся подобным намерениям, фактически признали законным и это территориальное приобретение Гитлера. Территория Германии увеличилась на 17 процентов, население — на 10 процентов. В состав Вермахта были включены шесть сформированных в Австрии дивизий.

Однако останавливаться на этом Гитлер был не намерен. В область его интересов попала Судетская область Чехословакии.

Судетская проблема

Чехословакия, получившая независимость после окончания Первой мировой войны, являлась осколком распавшейся Австро-Венгерской империи. Причём осколком весьма мощным — с одной из самых развитых в Европе промышленностей и отлично вооружённой армией, имевшей прекрасно подготовленные укрепления, которые могли сдержать гитлеровскую агрессию.

Вся беда, что укрепления эти располагались в Судетской области — территории, где компактно проживали этнические немцы. Население Судетской области было на 90 процентов немецким, и Гитлер активно разыгрывал данную карту в своей политике. Среди судетских немцев активно велась пропаганда в пользу воссоединения с Германией, в то же время в самой Германии сообщали о жестоких притеснениях немецкого населения в Чехословакии.

В качестве «пятой колонны» в Чехословакии выступала Судетско-немецкая партия во главе с Конрадом Генлейном. Весной 1938 года эта партия потребовала проведения в Судетской области референдума о присоединении к Германии и готовилась 22 мая, в день муниципальных выборов в Чехословакии, совершить путч.

К границам Чехословакии выдвинулся Вермахт. Однако ему навстречу двинулись чехословацкие войска, а в стране была объявлена частичная мобилизация.

Одновременно с этим о готовности выступить в поддержку Чехословакии заявили Франция и Советский Союз, связанные с этим государством международными договорами.

В этих условиях Гитлер временно отступил, перейдя к языку дипломатии. Главный посыл был таков — немецкое население Судет рвётся в Германию, а немцы в Германии мечтают объединиться с соплеменниками, живущими в Судетах. Нынешнее разделение вызвано несправедливыми решениями, принятыми после Первой мировой войны, и оно должно быть устранено. В противном случае сам Гитлер не сможет удержать «естественный порыв немцев к единству».

Успешный блеф фюрера

Несмотря на всю эту словесную мишуру, фактически речь шла о новых территориальных притязаниях Германии, которые фюрер, правда, называл «последним территориальным требованием».

Но под угрозой оказался суверенитет и территориальная целостность независимого государства, которые гарантировались «Версальской системой». Сказать Гитлеру решительное «нет» было обязанностью Англии и Франции.

Тем более что военных перспектив у Германии было не очень много. Несмотря на рост своего потенциала, она всё ещё уступала Франции и Англии, и тем более уступала возможному союзу этих держав с СССР. Не говоря уже о том, что и сама Чехословакия могла оказать агрессору достойное сопротивление.

По сути, Гитлер снова блефовал. Однако этот блеф вновь оказался успешным.

В начале сентября 1938 года судетские немцы под руководством Генлейна устраивают беспорядки в Судетах, которые правительство Чехословакии подавляет силой. Позиция Англии и Франции в этот момент выглядит довольно странной — с одной стороны, они выражают готовность выступить на стороне Чехословакии, с другой — обещают удовлетворить требования Гитлера, если тот будет действовать мирным путём.

У Германии во время Судетского кризиса нашёлся союзник, которому впоследствии предстояло стать первой жертвой Второй мировой войны — Польша. Правительство Польши отказалось пропустить советские войска на помощь Чехословакии в случае нападения Германии.

Объяснялось это не только враждебностью Польши к СССР — как настоящие шакалы, польские политики рассчитывали урвать и свой кусок от Чехословакии.

15 сентября 1938 года в Баварских Альпах состоялась встреча Гитлера и премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, на которой фюрер заявил о желании сохранить мир, но при этом предупредил, что готов начать войну, если Судетская область не отойдёт к Германии. Чемберлен назвал требования немцев справедливыми, сделав первый шаг к предательству.

18 сентября 1938 года на англо-французских консультациях в Лондоне было решено, что территории Чехословакии с преобладанием немецкого населения должны отойти к Германии.

Единственное государство, оставшееся верным союзническому долгу по отношению к Чехословакии, — Советский Союз. 19 сентября 1938 года президент Чехословакии Эдвард Бенешзапросил советскую сторону о её позиции в возможном конфликте, и СССР ответил чётко — он готов вступить в войну с Германией, выполняя взятые на себя союзнические обязательства.

Однако Англия и Франция приняли решение о передаче Судетской области Германии и сообщили властям Чехословакии, что они не поддержат их в случае невыполнения данного требования.

Англия и Франция также никоим образом не надавили на Польшу в вопросе пропуска советских войск для помощи Чехословакии.

С 21 сентября 1938 года советские военные подразделения на западной границе находились в полной боевой готовности.

Судьбу чехословаков решали без них

Тем временем Гитлер, чувствуя успех своего блефа, фактически выдвинул ультиматум Франции и Англии: до 28 сентября Судеты должны перейти под контроль Германии, а также должны быть удовлетворены территориальные претензии Польши и Венгрии. В противном случае война неизбежна.

23 сентября правительство Чехословакии, понимая всю серьёзность положения, объявляет всеобщую мобилизацию. Советское правительство, в свою очередь, заявляет о том, что если Польша оккупирует часть чехословацкой территории, это будет означать разрыв советско-польского договора о ненападении.

Правительство Чехословакии, несомненно, могло рассчитывать на военную помощь СССР. Но власти этого государства находились под влиянием Англии и Франции и до последнего рассчитывали на заступничество западных держав.

Напрасно. Когда 27 сентября Гитлер заявил Англии и Франции о том, что нападение на Чехословакию начнётся уже на следующий день, в ответ он получил не встречные военные меры, а обещание удовлетворения всех требований мирным путём.

29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась встреча Гитлера, главы Италии Бенито Муссолини, а также премьер-министров Франции и Англии Эдуарда Даладье и Невилла Чемберлена, на которой решался «чехословацкий вопрос». Советский Союз для участия в переговорах приглашён не был. Более того, на встречу не допустили и представителей Чехословакии, судьбу которой определяли в Мюнхене.

Чехословацкую делегацию пустили в зал только тогда, когда договор был заключён. Ужаснувшиеся чехословацкие дипломаты пытались протестовать, но под давлением английских и французских представителей подписали документ.

Передача Судетской области Германии состоялась. Вскоре Великобритания и Франция подписали с Германией декларации о взаимном ненападении.

Не осталась без своей доли и Польша, оккупировавшая Тешинскую область Чехословакии.

Вернувшийся из Мюнхена премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что привёз мир нынешнему поколению. Совсем иначе смотрел на происшедшее будущий глава английского правительства Уинстон Черчилль, заметивший: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

Расплата

Итоги Мюнхенского соглашения таковы: растоптан суверенитет независимого государства, гарантированный «Версальской системой», упущена возможность совместными силами западных держав и СССР остановить набирающего силу агрессора.

Кроме того, фактическое предательство, совершённое в отношении Чехословакии политиками Англии и Франции, окончательно подорвало доверие к ним со стороны Советского Союза.

Логика Сталина в этом вопросе проста и понятна: если англичане и французы с такой лёгкостью отреклись от союзнических обязательств по отношению к идеологически близкой к ним Чехословакии, то Советский Союз они «сдадут» в мгновение ока.

Именно в этот момент СССР решил, что в вопросе обеспечения безопасности в Европе каждый действует сам за себя. Следствием этого и стал «пакт Молотова-Риббентропа», позволивший Советскому Союзу отсрочить вступление во Вторую мировую войну.

Мюнхенское соглашение было началом окончательной ликвидации независимости Чехословакии. Лишившись укреплений в Судетах, значительной части промышленного потенциала, Чехословакия не смогла сопротивляться дальнейшему давлению Германии.

В марте 1939 года Чехословакия распалась на Чехию, Словакию и Подкарпатскую Русь (оккупированную Венгрией). Новое правительство Чехии обратилось к Германии с просьбой установить над ней протекторат, что Гитлер с удовольствием и сделал. Фашистская Германия продолжала свою захватническую политику, покончить с которой удастся лишь ценой миллионов жизней советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Пройдёт чуть более шести лет, и судетских немцев, вольных и невольных соучастников Гитлера, настигнет жестокое возмездие. Вернувшая свой суверенитет в мае 1945 года Чехословакия будет мстить судетским немцам страшно. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш «окончательно ликвидирует немецкую проблему в республике».

По декретам Бенеша, в 1945–1946 годах из Чехословакии будет изгнано свыше 3 миллионов немцев. Более 18 тысяч тех, кто в 1938 году радостно приветствовал присоединение к рейху, погибнут во время изгнания.

Сегодня изгнанные в Австрию судетские немцы всё ещё рассчитывают получить компенсации за утраченное имущество, однако власти Чехии, формально осудившие изгнание 1945–1946 годов, предпочитают больше на эту тему не говорить. Нет немцев — нет проблемы.