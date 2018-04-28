Большое предательство. Европейские демократии «сдали» Гитлеру Чехословакию

Большое предательство. Европейские демократии «сдали» Гитлеру Чехословакию

29 сентября 1938 года в Мюнхене было составлено, а 30 сентября подписано соглашение о разделе Чехословакии, вошедшее в историю как «Мюнхенский сговор»

У отечественных и зарубежных историков в последние четверть века стало правилом хорошего тона говорить о том, что путь к началу Второй Мировой войны был открыт после подписания в августе 1939 года соглашения между СССР и фашистской Германией, известного как «пакт Молотова-Риббентропа».

Игра на униженных чувствах

Гораздо меньше говорится о другом документе, без которого соглашение 1939 года могло бы и не состояться. О документе, который стал несмываемым позором для представителей европейских демократий и который действительно открыл дорогу к вооружённому конфликту, унёсшему десятки миллионов жизней. Речь идёт о Мюнхенском соглашении 1938 года, известном как «Мюнхенский сговор».

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По итогам Первой мировой войны положение побеждённой Германии было чрезвычайно тяжёлым и унизительным. Бывшая империя не только лишилась всех своих заморских колоний, но и потеряла целый ряд территорий в Европе, которые были переданы соседям. Германии приходилось выплачивать огромные репарации, кроме того, были наложены ограничения на численность армии и тяжёлые вооружения.

Германия не имела права содержать армию более 100 тысяч человек, обладать танками и авиацией.

Именно на униженном чувстве гордости немцев сыграли национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером, придя к власти в 1933 году.

В планы Гитлера входило восстановление военной мощи Германии и возвращение утраченных земель. Реваншистские планы фюрера имели довольно широкую поддержку среди населения, но немало было и скептиков, которые говорили — подобные идеи неосуществимы, поскольку наткнутся на сопротивление со стороны Англии и Франции, являвшихся гарантами незыблемости «Версальской системы», то есть того порядка европейских отношений, который установился по окончании Первой мировой войны.

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В 1936 году Германия, стремительно восстанавливавшая свой военный потенциал, решилась бросить откровенный вызов Англии и Франции, введя свои войска в так называемую Рейнскую демилитаризованную зону — территорию Германии, граничащую с Францией, на которой, согласно Версальскому договору, немцы не могли размещать военные силы.

В самой Германии этот шаг Гитлера многие считали откровенной авантюрой, ибо Франция и Англия располагали достаточными силами, чтобы в ответ на нарушение принципов Версаля нанести немцам новое поражение, которое неизбежно обернулось бы для страны окончательной катастрофой.

Однако, вопреки этим сомнениям, Англия и Франция фактически никак не отреагировали на действия Германии.

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Умиротворение агрессора

У такого поведения западноевропейских лидеров, которое впоследствии получит название «политика умиротворения агрессора», было две причины.

Первая — общественное мнение Англии и Франции не было готово к новой большой войне. Страны, понёсшие тяжёлые потери в Первой мировой войне, не желали нового кровавого столкновения. В отличие от побеждённой Германии, победители предпочитали воздержаться от нового конфликта даже путём определённых уступок относительно «Версальской системы».

Слева на право: министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини около квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него 20 июля 1944 года.
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Вторая — западные державы рассматривали в качестве главной угрозы для себя не набирающий силу фашистский блок Германии и Италии, а Советский Союз и международное коммунистическое движение. Многие политики Англии и Франции рассчитывали использовать набирающую силу Германию, как орудие против СССР.

Этого не могли не видеть и советские лидеры, занимавшие твёрдую антифашистскую позицию.

Первым серьёзным столкновением Германии и СССР стала гражданская война в Испании 1936–1939 годов, в которой Германия и Италия поддержали своего испанского единомышленника Франко, а Советский Союз — законное республиканское правительство.

Европейские державы относительно конфликта в Испании придерживались нейтралитета, хотя многие граждане Франции и других стран Европы сражались за республиканцев в рядах интербригад.

Победа Франко в гражданской войне усилила европейский блок фашистских государств. Кроме того, Германия, помогавшая испанским мятежникам, продемонстрировала свою возросшую военную мощь.

Далеко идущие амбиции фашистской Германии становились всё очевиднее. В марте 1938 года Гитлер осуществил так называемый аншлюс, включив в состав Германии Австрию. Англия и Франция, доселе противившиеся подобным намерениям, фактически признали законным и это территориальное приобретение Гитлера. Территория Германии увеличилась на 17 процентов, население — на 10 процентов. В состав Вермахта были включены шесть сформированных в Австрии дивизий.

Однако останавливаться на этом Гитлер был не намерен. В область его интересов попала Судетская область Чехословакии.

Судетская проблема

Чехословакия, получившая независимость после окончания Первой мировой войны, являлась осколком распавшейся Австро-Венгерской империи. Причём осколком весьма мощным — с одной из самых развитых в Европе промышленностей и отлично вооружённой армией, имевшей прекрасно подготовленные укрепления, которые могли сдержать гитлеровскую агрессию.

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Вся беда, что укрепления эти располагались в Судетской области — территории, где компактно проживали этнические немцы. Население Судетской области было на 90 процентов немецким, и Гитлер активно разыгрывал данную карту в своей политике. Среди судетских немцев активно велась пропаганда в пользу воссоединения с Германией, в то же время в самой Германии сообщали о жестоких притеснениях немецкого населения в Чехословакии.

В качестве «пятой колонны» в Чехословакии выступала Судетско-немецкая партия во главе с Конрадом Генлейном. Весной 1938 года эта партия потребовала проведения в Судетской области референдума о присоединении к Германии и готовилась 22 мая, в день муниципальных выборов в Чехословакии, совершить путч.

К границам Чехословакии выдвинулся Вермахт. Однако ему навстречу двинулись чехословацкие войска, а в стране была объявлена частичная мобилизация.

Одновременно с этим о готовности выступить в поддержку Чехословакии заявили Франция и Советский Союз, связанные с этим государством международными договорами.

В этих условиях Гитлер временно отступил, перейдя к языку дипломатии. Главный посыл был таков — немецкое население Судет рвётся в Германию, а немцы в Германии мечтают объединиться с соплеменниками, живущими в Судетах. Нынешнее разделение вызвано несправедливыми решениями, принятыми после Первой мировой войны, и оно должно быть устранено. В противном случае сам Гитлер не сможет удержать «естественный порыв немцев к единству».

 

Успешный блеф фюрера

Несмотря на всю эту словесную мишуру, фактически речь шла о новых территориальных притязаниях Германии, которые фюрер, правда, называл «последним территориальным требованием».

Но под угрозой оказался суверенитет и территориальная целостность независимого государства, которые гарантировались «Версальской системой». Сказать Гитлеру решительное «нет» было обязанностью Англии и Франции.

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Тем более что военных перспектив у Германии было не очень много. Несмотря на рост своего потенциала, она всё ещё уступала Франции и Англии, и тем более уступала возможному союзу этих держав с СССР. Не говоря уже о том, что и сама Чехословакия могла оказать агрессору достойное сопротивление.

По сути, Гитлер снова блефовал. Однако этот блеф вновь оказался успешным.

В начале сентября 1938 года судетские немцы под руководством Генлейна устраивают беспорядки в Судетах, которые правительство Чехословакии подавляет силой. Позиция Англии и Франции в этот момент выглядит довольно странной — с одной стороны, они выражают готовность выступить на стороне Чехословакии, с другой — обещают удовлетворить требования Гитлера, если тот будет действовать мирным путём.

У Германии во время Судетского кризиса нашёлся союзник, которому впоследствии предстояло стать первой жертвой Второй мировой войны — Польша. Правительство Польши отказалось пропустить советские войска на помощь Чехословакии в случае нападения Германии.

Объяснялось это не только враждебностью Польши к СССР — как настоящие шакалы, польские политики рассчитывали урвать и свой кусок от Чехословакии.

15 сентября 1938 года в Баварских Альпах состоялась встреча Гитлера и премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, на которой фюрер заявил о желании сохранить мир, но при этом предупредил, что готов начать войну, если Судетская область не отойдёт к Германии. Чемберлен назвал требования немцев справедливыми, сделав первый шаг к предательству.

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18 сентября 1938 года на англо-французских консультациях в Лондоне было решено, что территории Чехословакии с преобладанием немецкого населения должны отойти к Германии.

Единственное государство, оставшееся верным союзническому долгу по отношению к Чехословакии, — Советский Союз. 19 сентября 1938 года президент Чехословакии Эдвард Бенешзапросил советскую сторону о её позиции в возможном конфликте, и СССР ответил чётко — он готов вступить в войну с Германией, выполняя взятые на себя союзнические обязательства.

Однако Англия и Франция приняли решение о передаче Судетской области Германии и сообщили властям Чехословакии, что они не поддержат их в случае невыполнения данного требования.

Англия и Франция также никоим образом не надавили на Польшу в вопросе пропуска советских войск для помощи Чехословакии.

С 21 сентября 1938 года советские военные подразделения на западной границе находились в полной боевой готовности.

Судьбу чехословаков решали без них

Тем временем Гитлер, чувствуя успех своего блефа, фактически выдвинул ультиматум Франции и Англии: до 28 сентября Судеты должны перейти под контроль Германии, а также должны быть удовлетворены территориальные претензии Польши и Венгрии. В противном случае война неизбежна.

23 сентября правительство Чехословакии, понимая всю серьёзность положения, объявляет всеобщую мобилизацию. Советское правительство, в свою очередь, заявляет о том, что если Польша оккупирует часть чехословацкой территории, это будет означать разрыв советско-польского договора о ненападении.

Правительство Чехословакии, несомненно, могло рассчитывать на военную помощь СССР. Но власти этого государства находились под влиянием Англии и Франции и до последнего рассчитывали на заступничество западных держав.

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Напрасно. Когда 27 сентября Гитлер заявил Англии и Франции о том, что нападение на Чехословакию начнётся уже на следующий день, в ответ он получил не встречные военные меры, а обещание удовлетворения всех требований мирным путём.

29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась встреча Гитлера, главы Италии Бенито Муссолини, а также премьер-министров Франции и Англии Эдуарда Даладье и Невилла Чемберлена, на которой решался «чехословацкий вопрос». Советский Союз для участия в переговорах приглашён не был. Более того, на встречу не допустили и представителей Чехословакии, судьбу которой определяли в Мюнхене.

Чехословацкую делегацию пустили в зал только тогда, когда договор был заключён. Ужаснувшиеся чехословацкие дипломаты пытались протестовать, но под давлением английских и французских представителей подписали документ.

Передача Судетской области Германии состоялась. Вскоре Великобритания и Франция подписали с Германией декларации о взаимном ненападении.

Не осталась без своей доли и Польша, оккупировавшая Тешинскую область Чехословакии.

Вернувшийся из Мюнхена премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что привёз мир нынешнему поколению. Совсем иначе смотрел на происшедшее будущий глава английского правительства Уинстон Черчилль, заметивший: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

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Расплата

Итоги Мюнхенского соглашения таковы: растоптан суверенитет независимого государства, гарантированный «Версальской системой», упущена возможность совместными силами западных держав и СССР остановить набирающего силу агрессора.

Кроме того, фактическое предательство, совершённое в отношении Чехословакии политиками Англии и Франции, окончательно подорвало доверие к ним со стороны Советского Союза.

Логика Сталина в этом вопросе проста и понятна: если англичане и французы с такой лёгкостью отреклись от союзнических обязательств по отношению к идеологически близкой к ним Чехословакии, то Советский Союз они «сдадут» в мгновение ока.

Именно в этот момент СССР решил, что в вопросе обеспечения безопасности в Европе каждый действует сам за себя. Следствием этого и стал «пакт Молотова-Риббентропа», позволивший Советскому Союзу отсрочить вступление во Вторую мировую войну.

Мюнхенское соглашение было началом окончательной ликвидации независимости Чехословакии. Лишившись укреплений в Судетах, значительной части промышленного потенциала, Чехословакия не смогла сопротивляться дальнейшему давлению Германии.

В марте 1939 года Чехословакия распалась на Чехию, Словакию и Подкарпатскую Русь (оккупированную Венгрией). Новое правительство Чехии обратилось к Германии с просьбой установить над ней протекторат, что Гитлер с удовольствием и сделал. Фашистская Германия продолжала свою захватническую политику, покончить с которой удастся лишь ценой миллионов жизней советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Пройдёт чуть более шести лет, и судетских немцев, вольных и невольных соучастников Гитлера, настигнет жестокое возмездие. Вернувшая свой суверенитет в мае 1945 года Чехословакия будет мстить судетским немцам страшно. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш «окончательно ликвидирует немецкую проблему в республике».

По декретам Бенеша, в 1945–1946 годах из Чехословакии будет изгнано свыше 3 миллионов немцев. Более 18 тысяч тех, кто в 1938 году радостно приветствовал присоединение к рейху, погибнут во время изгнания.

Сегодня изгнанные в Австрию судетские немцы всё ещё рассчитывают получить компенсации за утраченное имущество, однако власти Чехии, формально осудившие изгнание 1945–1946 годов, предпочитают больше на эту тему не говорить. Нет немцев — нет проблемы.

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