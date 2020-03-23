Большинство жителей страны согласны с принятыми властями мерами в связи с коронавирусом (ФОТО)

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Об этом свидетельствует проведенный накануне опрос общественного мнения, результаты которого были обнародованы сегодня, 23 марта.

Согласно итогам опроса, 58,6% считают, что власти приняли нужные меры в связи с коронавирусом. Не согласны с действиями руководства страны 32,5%. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Это же исследование показывает, что подавляющее большинство граждан, 75,1%, согласны с некоторыми ограничениями собственных прав из-за угрозы распространения коронавируса. Против – всего 18,6%.

Исследование проводилось компанией CBS-Research по инициативе Gallup International Association и на собственные средства в период с 11 по 13 марта. В рамках исследования по телефону были опрошены 502 человека. Максимальная погрешность составляет +/-4,4%.

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