Большинство жителей Молдовы держат пост всего неделю

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За 2 года число постящихся кишиневцев сократилось почти на 6% и составило в этом году 37%. В остальной части страны в городской местности пост держат 50,9%, а в сельской – 61,2%. Таковы результаты опроса общественного мнения.

Согласно итогам, 54,3% кишиневцев держали или планируют держать пост менее недели. До 2 недель постятся 17,2%, до трех – 3,1%, до 4 – 1,2%, до 5 недель – 1,1%, до 6 недель – 2,3% и до 7 недель – 7,2%.

В целом по стране ситуация обстоит несколько иначе. Так, большинство опрошенных – 33,6% – также держат пост всего неделю, а 24,2% – до 2 недель. В то же время третье место занимает ответ “до 7 недель” – 23,2%.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля. Максимальная погрешность составляет +/- 3,1%.