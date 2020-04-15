Большинство украинцев поддерживают возможное продление карантина в случае обострения ситуации с коронавирусом

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На Украине 70% граждан выступают за возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” с 10 по 12 апреля.

Согласно данным исследования, почти 70% украинцев считают введенный карантин эффективным, а четверть дают противоположные оценки. Столько же (70%) поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года, а 23% против этого, передаёт interfax.com.ua.

В то же время среди граждан, кто имел работу до введения карантина, 40% отметили, что продолжают трудиться в обычном режиме после введения ограничений, 23% работают дистанционно, 11% ушли в отпуск, 18% находятся в отпуске по собственному желанию, 8% потеряли работу.

При этом 55% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц, 17% сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% – до 3-х месяцев. 9% – до полугода и более. В то же время, 82% заявили, что начали экономить средства во время карантина, 16% отметили, что не делают этого. Последних больше среди мужчин и более обеспеченных граждан.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином, треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина.

В ходе исследования было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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