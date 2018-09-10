Большинство самоубийств или попыток самоубийства в Молдове совершают подростки

10 сентября отмечается Всемирный день предупреждения самоубийства. В связи с этим по всей республике прошли специализированные мероприятия.

В 2015 году 697 человек, в том числе 103 несовершеннолетних, совершили попытки самоубийства в Молдове. В 2016 году их число увеличилось до 815 случаев, в том числе 132 – несовершеннолетних. Согласно данным минздрава, по возрастному критерию людей, совершивших самоубийство или попытку самоубийства, в большинстве случаев это дети в возрасте от 13 до 16 лет, пишет tv8.md.

Наиболее важными факторами, доводящими до самоубийства, являются психические расстройства, такие как депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и расстройства, вызванные зависимостями – токсикомания, чрезмерное употребление алкоголя, наркомания. Немаловажны также стрессовые факторы: финансовые или личные проблемы.

Согласно официальному сайту Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, ежегодно более 800 000 человек совершают самоубийство, и оно входит в число 20 наиболее частых причин смерти во всем мире среди людей всех возрастов.