Большинство граждан хотят, чтобы президент избирался напрямую народом 

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Подавляющее большинство граждан хотят, чтобы Президент РМ продолжал избираться напрямую народом. Такое мнение было высказано респондентами, опрошенными в ходе исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Отвечая на вопрос, каким образом должен избираться глава государства, 71,7% ответили, что напрямую народом. Лишь 20,6% опрошенных считают, что выбирать президента должен парламент. Еще 4,1% не интересует этот вопрос, а 3,6% не знают, как на него ответить.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.