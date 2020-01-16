Большинство граждан хотят, чтобы президент избирался напрямую народом 

Большинство граждан хотят, чтобы президент избирался напрямую народом 

Подавляющее большинство граждан хотят, чтобы Президент РМ продолжал избираться напрямую народом. Такое мнение было высказано респондентами, опрошенными в ходе исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ. 

Отвечая на вопрос, каким образом должен избираться глава государства, 71,7% ответили, что напрямую народом. Лишь 20,6% опрошенных считают, что выбирать президента должен парламент. Еще 4,1% не интересует этот вопрос, а 3,6% не знают, как на него ответить.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.

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