Больше всего молдаване берут в банках кредиты на срок от двух до пяти лет

Наиболее востребованными кредитами в иностранной валюте в декабре 2017 года были кредиты сроком от двух до пяти лет: 46,63% от общего объема кредитов в иностранной валюте. Средняя процентная ставка этих кредитов составляет 4,72%, передает IPN.

Согласно информации Национального банка Молдовы, в отчетном месяце новые кредиты в иностранной валюте были предоставлены преимущественно юридическим лицам. Они составили 99,38% от общего объема кредитов в иностранной валюте.

Основная доля (68,34%) новых кредитов в национальной валюте так же приходится на юридических лиц. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте, как для юридических, так и для физических лиц, составила 9,58%. По сравнению с предыдущим месяцем, средневзвешенная процентная ставка снизилась на 0,30 процентных пункта.

Вместе с тем, депозиты на срок от 6 до 12 месяцев, со средней процентной ставкой 5,64%, были наиболее привлекательными, составив 42,04% от общего объема срочных депозитов в национальной валюте.