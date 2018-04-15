Больше ни одного стакана: МВД настаивает признавать водителя пьяным с 0,2 промилле алкоголя в крови

Больше ни одного стакана: МВД настаивает признавать водителя пьяным с 0,2 промилле алкоголя в крови

На данный момент водителя признают в состоянии лёгкого опьянения, если у него в крови есть концентрация алкоголя в размере от 0,3 до 1,0 промилле.

Планируется изменить и рубеж концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, понизив его до значений 0,1 – 0,5 промилле, передаёт портал bani.md. Кроме этого, будет изменено и значение, касающееся состояния сильного алкогольного опьянения. На данный момент под состоянием сильного алкогольного опьянения понимается состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 1,0 промилле и выше или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,5 промилле и выше.

Эти поправки будут представлены на публичные слушания, после чего попадут на стол правительства. Ранее  представители Нацинспектората патрулирования одобрили данную идею.

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