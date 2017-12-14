Большая пресс-конференция Владимира Путина – live на “Аргументах и фактах”! (ВИДЕО)

Глава российского государства в 13 раз проведет беседу с журналистами в расширенном формате.

Сегодняшняя пресс-конференция стала рекордной, даже не успев начаться. Как сообщают российские СМИ, список аккредитованных журналистов занял 33 листа и включает в себя 1640 фамилий. Они представляют ведущие российские и мировые информационные агентства и издания, в том числе AFP, Bloomberg, Xinhua News Agency, CNN, The Guardian и многие другие. Наиболее активными стали японцы, немцы, американцы и китайцы, пишет НТВ.

Шанс задать свой вопрос президенту получат и представители российских региональных СМИ. Всего аккредитовано около 750 российских журналистов. Среди аккредитовавшихся на пресс-конференцию есть даже Ксения Собчак: пожалуй, это будет первый случай в российской политике, когда один возможный кандидат на предстоящих президентских выборах придет на пресс-конференцию другого, отмечает “Комсомольская правда”.

Ожидается, что общение президента с журналистами пройдет в традиционном объеме и будет исчерпывающим. Отметим, что в прошлом году диалог Владимира Путина с представителями российских СМИ продлился почти 4 часа, за которых российский лидер успел ответить на 67 вопросов.

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