Большая беда актёра Зубкова. Он выстоял на войне, но не пережил смерть сына

12 мая 1923 года в простой крестьянской семье в селе Песчаном в Рязанской области родился Валентин Зубков, который стал известным советским артистом.

В детстве и юности Валя мечтал вовсе не о съёмках в кино, а о том, чтобы строить новые города. Мать актёра, Полина Ивановна, поддерживала эту идею сына. Зубков собирался отправиться на учёбу в строительный техникум. Но строителем ему так и не удалось стать: в 1941 году в мечты миллионов советских юношей внесла свои коррективы война.

18-летний Валентин Зубков, едва началась Великая Отечественная, попросился на фронт: служить в пехотные войска. Но в военкомате решили, что из парня выйдет хороший лётчик. Поэтому будущая звезда советского кинематографа пошла в 1941 году учиться в Армавирскую военную авиационную школу: «кузница лётных кадров» была открыта незадолго до начала войны, когда уже стало понятно, что Германия, несмотря на подписанный пакт о ненападении, всё-таки готовится воевать с СССР.

В сентябре 1942 года школу перебазировали в Среднюю Азию, и обучение Зубков продолжил в Фергане. В 1943 году Валентина отправили на фронт, где он служил лётчиком-истребителем, получил звание младшего лейтенанта. Интересно, что о военном периоде своей биографии Зубков, став известным актёром, не любил говорить. Только однажды Валентин Иванович признался в интервью, что не считает нужным рассказывать о своей службе, поскольку в годы войны десятки других актёров — Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Евгений Матвеев — воевали. А ему, Зубкову, похвастаться нечем. Так считал актёр: несмотря на то, что он служил добросовестно, много фашистских самолётов не сбил и героем себя не считал.

Случайные роли

После войны Валентин Зубков увлёкся художественной самодеятельностью. Он читал стихи, пел песни и мечтал о том, чтобы играть в театре. Однажды на такой самодеятельный концерт пришёл театральный режиссер. Увидев, как Зубков декламирует стихотворение, он заметил, что юноше с таким добрым лицом и отличным телосложением надо сниматься в кино. И добавил, что вряд ли Зубкову будет везти с главными ролями, но вот для ролей второго плана он подходит идеально. После войны бывшим фронтовикам были открыты все дороги: не имевшего актёрского образования Зубкова стали приглашать сниматься в кино, пусть и на совсем крохотные роли.

Первым фильмом начинающего актёра стала картина «Близнецы» в 1945 году. Вторым, через два года, — «Русский вопрос». Тогда же, в 1947, Валентин встретил девушку Нину, влюбился. И вскоре 24-летний актёр связал себя узами брака. Супруги поклялись друг другу быть вместе и в беде, и в радости. Так и случилось: судьба уготовила этой паре многие испытания… А пока они были молоды и счастливы. Валентин Иванович рассказывал позже в интервью, что омрачало их с Ниной семейное счастье только отсутствие детей. Нина никак не могла забеременеть, и они уже отчаялись воспитать собственного ребёнка. Но спустя 7 лет после свадьбы родился сын Сергей. Зубковы невероятно радовались прибавлению в семействе. Они ведь не знали, какая драма случится, когда мальчик вырастет.

Врагом так и не стал

В конце сороковых годов Валентин Зубков начал играть в самодеятельной театральной студии при МГУ. Руководителем был Константин Воинов: известный советский режиссёр и сценарист, снявший картины «Женитьба Бальзаминова», «Чудный характер», «Дача». Именно у Константина Наумовича Валентин Зубков и сыграл главные роли в фильмах «Трое вышли из леса», «Солнце светит всем». А в картине «Дядюшкин сон» Воинов дал Зубкову эпизодическую роль.

Картины с участием Зубкова увидели режиссёры Лев Кулиджанов и Яков Сегель. В 1956 году они решили снимать ленту «Это начиналось так…». По сюжету в казахские степи приезжает комсомольская группа из столицы: осваивать целину. Зубков исполнил роль самого себя, как шутили коллеги: доброго, положительного, простого в общении бригадира Василия Петровича Скворцова. Сыграл настолько убедительно, что об артисте всерьёз заговорили в кинематографических кругах.

В следующем году режиссёр Юлий Райзман предложил Зубкову сыграть в картине «Коммунист». Но на пробах актёр выглядел неубедительно, и в итоге главную роль получил Евгений Урбанский. А Зубков сыграл врага советской власти: Степана-кулака.

К счастью, отрицательное амплуа не успело закрепиться за Зубковым: в этом же году актёр сыграет в фильме «Летят журавли» Степана, солдата-фронтовика, друга героя Баталова.

Зубков становится известным и востребованным актёром, он задействован во многих картинах: «Отчий дом», «Леон Гаррос ищет друга», «Северная повесть», «Иваново детство», «Евдокия», «Время летних отпусков», «День счастья».

Его вовсю приглашают в кино, он проводит творческие встречи, у него просят автографы на улицах, приглашают на мероприятия. И в этот, казалось бы, во всём счастливый момент жизни у Зубкова начинаются проблемы с алкоголем. Из-за этого карьера идёт резко вниз: после нескольких срывов съёмок известные режиссёры не желают больше иметь с ним дела.

Но тут на помощь пришла жена. Нина Михайловна бросила все силы на то, чтобы помочь мужу вырваться из лап «зелёного змия». Зубкову удаётся побороть алкоголизм. Но вот в профессии ему уже будет не суждено сказать своё слово: его приглашали теперь только в эпизоды. Выручала только занятость в Театре-студии киноактёра, где с 1960 года Зубков числился в штате.

Трагедия всей жизни

А дальше случилась драма, после которой Валентин Зубков уже так и не смог оправиться. Погиб единственный сын Сергей. Когда парню было 23 года, Зубковы всей семьёй поехали погостить к родственникам под Углич. Лодка, в которой сын актёра был вместе с товарищем, перевернулась, и молодые люди не сумели выплыть из-за сильного течения. Больше суток их искали, а потом — очень далеко от места трагедии — их тела нашли туристы. Когда об этом сообщили Валентину Ивановичу, он забился в ватники, висящие в предбаннике избы, и кричал так сильно, что его слышали на другом конце посёлка.

Трагедия сильно подкосила Валентина Ивановича, и вскоре врачи поставили артисту диагноз «глубокий склероз». Зубков забыл имена всех своих близких, не узнавал жену. Если актёр выходил на улицу, жена клала ему в карман листок с домашним адресом, чтобы прохожие помогли актёру добраться до дома. Зубков постоянно попадал в больницы, сильно болел. И вскоре его не стало. Похоронили артиста рядом с погибшим сыном и его другом: на Черкизовском кладбище. Позже там похоронили и Нину Михайловну, жену Валентина Ивановича. Они снова были вместе, как когда-то и поклялись друг другу в молодости.