Больной коронавирусом может заразить ещё минимум троих человек. Как разорвать цепочку? (ВИДЕО)

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“Некоторые люди, зараженные коронавирусом нового типа, не знают об этом. Выйдя на улицу, они заражают по меньшей мере трёх человек в течение недели, которые в свою очередь могут заразить еще девять, а те – еще 27 человек. Таким образом, вирус распространяется очень быстро”. Такие данные озвучены в рамках Национальной информационной кампании, запущенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.

Специалисты уверены, что, когда люди остаются дома, когда сохраняется социальное расстояние в один метр, когда люди работают из дома, не ходят в гости, не выходят в парки и не посещают родителей, количество инфицированных уменьшается, давление на врачей снижается, а близкие защищены, передаёт ipn.md. Кроме того, власти призывают граждан оставаться дома в период пасхальных праздников.

Напомним, что 17 марта в Республике Молдова было объявлено чрезвычайное положение. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 965 подтвержденных случаев коронавируса и 19 летальных исходов.

Ранее мы сообщали, что бюджетники будут отдыхать с 7 по 17 апреля включительно. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как данная рекомендация поступила от Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

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