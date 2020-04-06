Больной коронавирусом может заразить ещё минимум троих человек. Как разорвать цепочку? (ВИДЕО)

Больной коронавирусом может заразить ещё минимум троих человек. Как разорвать цепочку? (ВИДЕО)

“Некоторые люди, зараженные коронавирусом нового типа, не знают об этом. Выйдя на улицу, они заражают по меньшей мере трёх человек в течение недели, которые в свою очередь могут заразить еще девять, а те – еще 27 человек. Таким образом, вирус распространяется очень быстро”. Такие данные озвучены в рамках Национальной информационной кампании, запущенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.

Специалисты уверены, что, когда люди остаются дома, когда сохраняется социальное расстояние в один метр, когда люди работают из дома, не ходят в гости, не выходят в парки и не посещают родителей, количество инфицированных уменьшается, давление на врачей снижается, а близкие защищены, передаёт ipn.md. Кроме того, власти призывают граждан оставаться дома в период пасхальных праздников.

Напомним, что 17 марта в Республике Молдова было объявлено чрезвычайное положение. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 965 подтвержденных случаев коронавируса и 19 летальных исходов.

Ранее мы сообщали, что бюджетники будут отдыхать с 7 по 17 апреля включительно. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как данная рекомендация поступила от Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md