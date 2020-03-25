Больницу в Хынчештах закрыли на карантин: пациентка не рассказала врачам, что контактировала с заболевшим COVID-19

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Сегодня, 25 марта, ещё одна больница в Молдове была закрыта на карантин. Речь идёт о больнице в коммуне Кэприень Хынчештского района.

Согласно полученным данным, больница была закрыта на карантин после того, как одна пациентка не сообщила врачам, что она контактировала с человеком, заболевшим коронавирусом. Таким образом, деятельность медучреждения будет приостановлена на 14 дней, передаёт diez.md.

– 24 сотрудника больницы контактировали с пациенткой. Женщина, жительница села Бэлчана, утаила от врачей, что она была в контакте с заболевшим COVID-19 человеком. Благодарим медперсонал за то, что они ежедневно заботятся о здоровье граждан, и ждём их здоровыми на работе через 14 дней, – отмечают власти коммуны.

Напомним, что вчера, 24 марта, два отделения детской клинической больницы №1 в Кишинёве закрыли на карантин. Как оказалось, в учреждении лежала женщина с ребёнком, контактировавшая с заражённым коронавирусом.

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