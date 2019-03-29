Больничный лист будет оформляться в электронном формате

С 1 июля этого года справки о временной нетрудоспособности будут оформляться в электронном формате. Они будут доступны в режиме реального времени для Национальной кассы социального страхования, в целях подтверждения больничного и назначения пособия.

Как пишет unica.md со ссылкой на ipn.md, больничные листы будут оформляться в электронном виде посредством правительственной платформы MConnect с обязательным условием соблюдения всех требований о защите персональных данных.

В отличие от действующих положений, которые предусматривают, что больничный лист, подтверждающий временную нетрудоспособность, выдаётся на 3 дня, после чего продлевается ещё на 3 дня с последующим продлением в зависимости от сложности заболевания, новые положения позволяют выдавать больничные листы от 1 до 10 календарных дней. Справки о временной нетрудоспособности по болезни можно будет продлевать по рекомендации профильных врачей на срок до 1 месяца.