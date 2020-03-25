Больницам – деньги и транспорт, пожилым людям – домашний режим и помощь: как Кишинев борется с COVID-19

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Генпримар Кишинева Ион Чебан провел накануне 8 заседаний онлайн, которые касались целого ряда мер по борьбе с коронавирусом.

Так, на заседании резервного фонда было принято решение о выделении: 500 тыс. леев – для перевозки около 900 врачей из 12 медицинских учреждений (этих средств хватит на 10 дней); 500 тыс. леев – Главному управлению социальной помощи и здравоохранения; 500 тыс. леев – Муниципальной клинической больнице “Св. Архангел Михаил” (будущему стратегическому пункту); 500 тыс. леев – Муниципальной клинической больнице “Святая Троица”; 500 тыс. леев – Муниципальной клинической больнице №4; 500 тыс. леев – Муниципальной клинической больнице №1; 1 млн. леев – Муниципальной детской клинической больнице “В. Игнатенко” (также будущий стратегический пункт).

– На оперативном заседании муниципальных служб было решено: пересмотреть расходы по подразделениям и медицинским учреждениям и определить приоритетность действий; подготовить список всего необходимого для каждого медицинского учреждения; средства для осуществления текущего ремонта больниц перенаправить на снабжение их необходимым снаряжением; разработать анализ влияния на сбор местных налогов и сборов, представить этот отчет в начале апреля; рассмотреть возможность пополнения резервного фонда; претурам и больницам представить отчеты о тратах, осуществленных за счет пожертвований, а также о тратах средств, перечисленных из резервного фонда, – сообщил градоначальник.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было одобрено 19 дополнительных ограничительных мер как для рядовых жителей столицы, так и для экономических агентов. Так, с сегодняшнего дня гражданам старше 63 лет будет запрещено находиться вне дома и в общественных местах без острой необходимости, а всем кишиневцам и гостям столицы – находиться в общественных местах, парках, лесах, на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха. Торговым точкам, реализующим топливо, в том числе экономическим агентам, арендующим торговые площади на автозаправочных станциях, отныне будет запрещено предоставлять услуги общественного питания, а тех, кто занимается доставкой продуктов питания, обяжут соблюдать все рекомендации и требования.

Также генпримар провел заседание с примарами пригородов, на котором говорилось о: необходимости закупки масок, защитного снаряжения, перчаток и прочего; необходимости сотрудничать с местной полицией; необходимости обеспечить нуждающиеся семьи, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями; необходимости работать с волонтерами, которые будут делегированы Управлением социальной помощи; необходимости определить конкретные меры и меры по обеспечению безопасности в случае нахождения людей на карантине на дому; необходимости информировать население о мерах защиты и принимать во внимание рекомендации Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день в Республике Молдова число инфицированных коронавирусом составляет 125 человек.