Житель Ниспорен поджёг возлюбленную, чтобы она не уехала в Израиль

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Полиция задержала мужчину, который поджёг свою возлюбленную, чтобы та не уехала в Израиль на заработки. Трагедия произошла несколько дней назад в селе Шендрень Ниспоренского района.

По данным полиции, возлюбленный 26-летней девушки облил ей голову легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджёг спичкой. Жертва получила ожоги лица, левого уха и шеи, передаёт deschide.md. Возлюбленные сожительствовали с 2017 года. Когда девушка решила уехать на заработки в Израиль, мужчина поджёг её, чтобы не допустить этого.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Он не признаёт свою вину. Примечательно, что мужчина ранее отбывал тюремный срок.